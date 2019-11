15. Willie Le Roux : 6/10

Contesté jusqu'au dernier moment, l'arrière a livré une prestation solide. On l'a revu inspiré offensivement malgré quelques imprécisions. Dans les airs et sous la pression, il a répondu présent.

14. Cheslin Kolbe : 6,5/10

Pendant soixante-quatorze minutes, le public a désespérément attendu un éclair de sa part. L'ailier a longtemps vécu une soirée frustrante sur le plan personnel. Sanctionné dans un ruck (21e), il n'avait presque pas été servi. Puis sur un ballon de récupération, le Toulousain a réalisé son tour de magie habituel avec son fameux crochet intérieur et une accélération fulgurante.

13. Lukhanyo Am : 7/10

Le centre a touché peu de ballons offensivement mais il s'est montré tranchant et précis sur chacune de ses interventions comme sur ce ballon de relance à la 39e minute. Sur l'essai, il suit bien le coup de pied de Mapimpi et sert magnifiquement son ailier. En défense, il a cherché à mettre beaucoup de pression mais a parfois été victime de son enthousiasme.

12. Damian De Allende : 6,5/10

Le perce-muraille sud-africain a tenu son poste avec un impact tonitruant en attaque comme en défense. Il a régulièrement été utilisé en premier attaquant et a régulièrement mobilisé deux plaqueurs adverses.

11. Makazole Mapimpi : 8,5/10

L'ailier sud-africain aura parachevé sa Coupe du monde avec une prestation trois étoiles. Ses redoutables crochets, son agilité sous les ballons haut et sa vista offensive ont causé mille tourments au XV de la Rose. Sur son essai, il exécute tout à merveille : la course sur l'aile, le jeu au pied et la finition.

10. Handre Pollard : 8/10

Le futur Montpelliérain a surclassé George Ford et Owen Farrell dans la partie d'échecs. Hormis une première pénalité manquée et une glissade sur une relance en seconde période, le futur Montpelliérain a presque tout réussi dans l'occupation comme dans les tirs au but avec vingt-deux points inscrits.

9. Faf de Klerk : 6/10

L'électrique demi de mêlée s'est démultiplié aux quatre coins du terrain, quitte à y perdre en lucidité (quatre plaquages manqués). Ses montées défensives n'en ont pas moins constamment perturbé le jeu anglais. Son jeu au pied, globalement moyen, aura tout de même été bien meilleur que celui de son homologue anglais.

8. Duane Vermeulen : 9/10

L'ancien Toulonnais a été élu homme du match. Comment pourrait-il en être autrement tant le numéro 8 a régné sur la partie ? Il a gratté deux ballons précieux ayant offert six points à Handre Pollard. Sur chacune de ses charges, il a martyrisé le rideau adverse (49 mètres parcourus). L'ancien Toulonnais a aussi été royal sous les ballons haut. Une prestation monumentale.

7. Pieter-Steph du Toit : 7,5/10

Le troisième ligne a livré un combat de titans. Dans les rucks et en défense, il a fait parler sa dimension physique. George Ford, chassé par le flanker, a vécu une bien mauvaise soirée. Sa capacité à "coffrer" le porteur adverse a aussi accablé les Anglais.

6. Siya Kolisi : 6,5/10

Le coureur tout-terrain a été le moins impressionnant des troisième ligne mais son activité n'en a pas moins été déterminante. Comme en attestent ses douze plaquages à 100 % de réussite. Le capitaine a parfaitement mené ses hommes.

5. Lood de Jager (non noté) – Franco Mostert : 7,5/10

A la 22e minute, Lood de Jager a dû céder sa place à Franco Mostert. Le deuxième ligne est rapidement entré dans la partie avec sept plaquages réalisés en moins de vingt minutes. Le colosse a terminé la partie avec seize interventions défensives, le plus haut total de la partie.

4. Eben Etzebeth : 8/10

Un peu en dedans lors de ce Mondial, le futur Toulonnais a retrouvé de sa superbe au meilleur moment. Sa partie a été presque parfaite : un ballon contesté en touche, des prises multiples dans l'alignement, des plaquages retentissants (13) et même une magnifique passe après-contact à une main en seconde période. Du très bon Etzebeth.

3. Frans Malherbe : 8/10

Le pilier droit a grandement contribué à l'écrasante domination sud-africaine en mêlée. Rarement Mako Vunipola avait autant souffert dans l'exercice. Balle en main et en défense, Malherbe a aussi été précieux. Vincent Koch, entré à la mi-temps, a débuté sur le même tempo et s'est démené en défense (huit plaquages).

2. Bongi Mbanombi (non noté) - Malcolm Marx : 6/10

Le dynamique talonneur a rapidement dû quitter ses partenaires (22e). Malcom Marx a pris sa suite et a tenu son rang malgré deux pénalités à son encontre. Il a été précis au lancer et mérite d'être cité pour la domination des siens en mêlée fermée.

1. Tendai Mtwararira : 8/10

La Bête va longtemps hanter les esprits anglais. Le pilier gauche a écrasé Kyle Sinckler puis Dane Cole en mêlée fermée. Entré à la mi-temps, Steven Kitshofff a poursuivi son oeuvre. Dans le jeu, l'ancien Bordelais a été discret.