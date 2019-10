Ce dimanche, les joueurs canadiens et namibiens ont profité de leur annulation de match pour réaliser un des plus beaux gestes de la Coupe du monde. Alors que le typhon Hagibis a fait plusieurs morts, il a aussi fait des ravages matériels dans la région d'Iwate. Les Canucks ont apporté leur aide aux habitants de Kamaishi pour nettoyer les rues, les joueurs namibiens eux sont allés dans la ville de Miyako signer des ballons, prendre des photos, mais surtout amener leur soutien aux sinistrés de la ville. Des gestes remarquables de la part des deux équipes et une image magnifique des valeurs du rugby.