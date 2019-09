Bamba, ce n'est pas la fête

Le pilier droit de l'équipe de France s'est blessé à une cuisse lors de l'entraînement d'hier après-midi. Un entraînement effectué sous une très forte chaleur. Des examens sont prévus aujourd'hui samedi, mais les pronostiques sont pessimistes. Demba Bamba, qui devait être titularisé, mercredi prochain contre les Etats-Unis, sera probablement forfait. C'est donc Aymeric Setiano qui devrait débuter à droite de la mêlée face aux Américains. Pour le Toulonnais, ce serait alors sa première titularisation en équipe de France.

Ça rigole chez les Anglais

Et c'est même Eddy Jones, le sélectionneur du XV de la rose, pas franchement réputé pour être un gros déconneur, qui a demandé à ses joueurs de lâcher prise. Il leur a offert deux jours de quartier libre après leur victoire sur les Etats-Unis. "Ils sont libres, libres de sauter depuis des bateaux dans des ports ; libres de lancer des choses ou des gens. Ils sont libres", a rigolé le coach australien de l'Angleterre. Une drôle de déclaration venant d'Eddy Jones. Evidemment, impossible de ne pas souligner l'allusion aux débordements des Anglais lors du Mondial 2011 en Nouvelle-Zélande. Souvenez-vous, le trois-quarts centre Manu Tuilagi avait notamment plongé dans le port d'Auckland depuis un bateau. C'était en toute fin de compétition. Le capitaine Mike Tindall, lui avaient été surpris plus tôt dans une soirée de lancer de nains. Eddie Jones semble donc avoir une grande confiance en ses joueurs. Pas sûr tout de même qu'il apprécierait avoir à gérer le même genre d'affaire.

Pour le Japon, c'est maintenant ou jamais

Les Braves Blossoms affrontent aujourd'hui l'Irlande. Un match capital pour le pays organisateur. Une victoire et un grand pas en avant sera fait dans la perspective d'une éventuelle qualification pour les quarts de finale. Évidemment, le défi est de taille. Jamais, en sept rencontres, les Japonnais n'ont battu l'Irlande. Des japonais qui n'ont pas hésité à lancer une belle polémique. Cian Healy, le pilier irlandais aux 93 sélections, a été accusé de tricher en mêlées par le Japonais Yusuke Kizu. "Healy se décale sur l’extérieur. Du coup ils poussent de travers en mêlée" a déclaré Kizu.

Joe Schmidt, le sélectionneur irlandais, a évidemment réagit "On est probablement l'une des mêlées les moins pénalisé du monde a-t-il dit. On fait le maximum pour ne pas désaxer la mêlée." Joe Schmidt, expérimenté et coquin comme il faut l'être, en a profité pour souligner que ce n’était pas forcément une bonne idée de la part de Kizu de provoquer ainsi Healy, avant la rencontre. Il y aura donc un match dans le match. Les joueurs du sélectionneur Jamie Joseph pourront toutefois compter sur les encouragement de 50 000 spectateurs au Shizuoka Stadium Ecopa. Coup d'envoi de la rencontre à 16h15 ici au Japon. Pour vous en France, ce sera à 9h15, à l'heure du petit déjeuner.

