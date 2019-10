Les Bleus font durer le plaisir

Ce mercredi matin, les joueurs de Jacques Brunel ont peut-être vécu l'un des entraînements les plus longs depuis leur arrivée au Japon. Initialement, la conférence de presse, post-séance, devait débuter à midi heure locale. Elle a finalement eu lieu à 13h30. Sur la pelouse du Suizenji Athletic Field de Kumamoto, le XV de France a donc enchaîné différents ateliers.

Les avants ont notamment passé un très long moment à travailler la mêlée fermée. Et pour cause. À l'heure qu'il est, les Bleus ont une des mêlées les moins performantes de la compétition. Un constat de bien mauvais augure avant de défier le XV d'Angleterre. Une rencontre toujours sous la menace du typhon Hagibis.

World Rugby devrait communiquer aujourd'hui en fin de journée sur une éventuelle annulation ou non de la rencontre. Toutefois les dernières prévisions météorologiques semblaient plutôt optimistes.

C'est un chapitre de l'histoire des Pumas qui va se refermer

Mardi, le troisième ligne argentin Juan Manuel Leguizamon a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du monde. Une compétition qu'il aura disputer à quatre reprises. Il était, au sein du groupe du sélectionneur Mario Ledesma, le dernier représentant de la génération 2007. Celle qui avait humilié le XV de France et surtout récolté la médaille de Bronze cette année-là.

Juan Manuel Leguizamon qui a notamment porté les couleurs du Stade français en France disputera donc son dernier match aujourd'hui avec l'Argentine. Ce sera contre les États-Unis à Kumagaya. "C’est un réel plaisir de débuter encore un match de Coupe du Monde, a déclaré Leguizamon. C’est très important pour moi, pour les relations humaines que j’ai tissées au fil des ans. Un cycle de ma vie va s’achever. Je suis vraiment chanceux d’avoir pu servir les Pumas pendant quatorze ans."

Assis à ses côtés en conférence de presse, son ancien coéquipier et désormais entraîneur Juan Fernandez Lobbe avait la gorge nouée durant ce fort moment d'émotion. "Juan Manuel a toujours placé l’équipe au-dessus de toute considération. Ce fut un honneur pour moi de partager ça avec lui. Aujourd'hui, nous sommes frères. C’est l’une des plus belles choses que peut nous offrir ce sport. Ces liens restent pour la vie et ça n’a pas de prix." Autant vous dire qu'on a vécu un très joli moment d'émotion.

Un coup dur pour Mathieu Raynal

L'un des cinq arbitres français de ce Mondial au Japon devait officier aujourd'hui à Shizuoka sur la rencontre entre l'Écosse et la Russie. Malheureusement, Mathieu Raynal a été contraint de déclarer forfait. Il est malade a indiqué le communiqué de presse de World Rugby. Il sera donc remplacé par l'Anglais Wayne Barnes. À noter tout de même que la France sera représentée sur cette rencontre puisque Alexandre Ruiz sera l'un des deux juges de touche.

