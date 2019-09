Une arrivée en fanfare pour Barassi

Le remplaçant de Wesley Fofana a débarqué à Kumamoto mardi soir aux alentours de 19h00, heure locale. Une heure plus tard, il faisait son entrée dans le salon où ses nouveau partenaires étaient en train de dîner. Une arrivée tout sauf discrète. A peine entré dans la salle, les Bleus du XV de France se sont mis à chanter pour fêter l'arrivée de leur nouveau coéquipiers. Un peu plus tôt, Louis Picamoles avait évoqué un éventuel bizutage pour le jeune champion du monde des moins de 20 ans, en 2018. Pour le troisième ligne centre des Bleus, l'objectif est simple : "il faut que Pierre-Louis Barassi se sente à l'aise le plus vite possible".

Les Anglais font le show

Hier mardi, le sélectionneur du XV d'Angleterre Eddy Jones a annoncé la composition de son équipe pour jouer jeudi face aux Etats-Unis. Une composition avec 10 changements par rapport à la formation qui a battu le Tonga dimanche dernier. Mais Joe Marler, le trublion de la bande, sera bien là, encore une fois, pour jouer contre les Américains. Joe Marler, c'est ce pilier au look de chanteur de hard rock. Un pilier qui compte tout de même 63 sélections. Et surtout beaucoup d'humour. La semaine dernière en conférence de presse, il avait déjà étalé ses connaissances de la langue japonaise provoquant quelques fous rires dans l'assistance. Hier, il a livré un véritable show comique dans un des salons de l'hôtel Sheraton de Kobe.

Face aux micros, il était assis à côté du pilier Dan Cole. Et évidemment, Joe Marler s'est beaucoup moqué de son partenaire quand celui-ci, pour évoquer, le prochain adversaire des anglais, à parler du canada au lieu des Etats-Unis. "Dan a toujours eu quelques petits problèmes de géographie" a alors commenté Marler, provoquant un fou rire général dans l'assistance. Le show s'est poursuivi un peu plus tard quand répondant à une question sur son partenaire Joe Cokanasiga, il a déclaré : "Joe est un garçon sympa, discret... De toute façon, il n'a pas vraiment besoin de parler quand il traverse les défenses." Réponse du tac au tac de Dan Cole : "Ah c'est pour ça que toi tu parles autant sur un terrain, c'est parce que tu ne traverses pas les défenses".... Vous l'avez compris, les Anglais sont détendus avant leur deuxième rendez-vous dans ce Mondial japonais. Pour rappel, ils affronteront le XV de France lors du dernier match de cette poule C. Ce sera le samedi 12 octobre.

Et puis, un petit coup de gueule pour terminer cette revue de l'actualité du Mondial. Un coup de gueule contre World Rugby. Oui, vous avez bien compris. La fédération internationale a publié un communiqué, tenez-vous bien, pour plus ou moins critiquer l'arbitrage en ce début de Coupe du monde. "Les d'arbitres reconnaissent que leurs performances durant le premier week-end de Coupe du monde n'étaient pas au niveau des standards fixés par World Rugby et par eux-mêmes." Cette petite phrase extraite du communiqué nous semble totalement inutile. Et ça ne rend probablement pas service aux femmes et aux hommes qui chaque week-end se rendent sur tous les terrains du monde pour arbitrer. On propose donc aux responsables de World Rugby de prendre un sifflet et d'essayer d'appliquer un règlement, qu'ils fabriquent eux-même, mais dont on est pas sûr qu'ils comprennent quelque chose...

