Dupont sera-t-il présent face au pays de Galles ?

C'est la question qui agite en ce moment la petite ville d'Oïta où séjourne le XV de France ! Après l'inquiétude, on assure désormais dans le camp tricolore, que la situation n'est plus du tout préoccupante et que Dupont a toutes les chances de débuter le quart de finale, dimanche, contre le pays de Galles. Mardi matin, le demi de mêlée, qui souffre du dos depuis le match contre l'Argentine, s'est entraîné seul sous la direction du préparateur physique Nicolas Jeanjean. Bizarrement, sa séance avait été programmée à la même heure que la conférence de presse. Une conférence se déroulant dans une salle juste au dessus du terrain d'entraînement. Comme si on avait voulu montrer aux journalistes que tout allait bien. Une opération de communication parfaitement bien huilée. Sofiane Guitoune en a d'ailleurs remis une couche durant la séance de questions-réponses. "Vous l'avez vu, a-t-il dit en parlant de son demi de mêlée, il court comme un lapin!". C'est vrai on l'a vu courir, mais il s'entraîne toujours à l'écart du groupe. On devrait donc en savoir un peu plus ce mercredi après l'entraînement de cette après-midi. Si Antoine Dupont ne pouvait pas débuter le quart de finale, C'est Baptiste Serin qui serait alors probablement titularisé.

Bonnes nouvelles pour les Gallois

Mardi matin, ils ont repris l'entraînement au complet à Beppu, à quelques kilomètres au nord d'Oita, où ils affronteront le XV de France dimanche. L'ouvreur Dan Biggar et le trois-quarts centre Jonathan Davies, pièces majeures de l'équipe galloise, étaient bien présents. "Ils sont prêts, a assuré Stephen Jones, l'un des adjoints de Warren Gatland. L'équipe médicale a vraiment très bien bossé."

L'ouvreur Dan Biggar a pourtant été touché deux fois à la tête lors de la phase de poules de cette Coupe du monde. Deux commotions cérébrales : une première face à l'Australie le 29 septembre, et une seconde lors d'un choc avec son coéquipier Liam Williams mercredi dernier lors du succès face aux Fidji. Biggar n'a pourtant pas passé le protocole commotion selon l'encadrement gallois lors de cette dernière rencontre. Le staff a opéré un changement définitif et lui a fait passer d'autres examens pendant les six jours suivants le match. Des examens qui se seraient révélés positifs. Dan Biggar devrait donc bien être présent pour affronter le XV de France. Ce sera dimanche à Oïta. Coup d'envoi de la rencontre à 9h15, heure française.

Un petit Cocorico pour terminer !

Les désignations des arbitres pour les quarts de finale ont été communiquées hier mardi. Parmi les quatre officiels appelés pour diriger ces rencontres figure le français Jérôme Garces. Il s’est vu attribuer l’explosif Angleterre-Australie. Peut-être la rencontre la plus indécise de ces quarts de finale. Il sera assisté pour ce match de ses deux compatriotes, Mathieu Raynal et Romain Poite. Evidemment, on leur souhaite de porter haut les couleurs de l'arbitrage français. Des arbitres aujourd'hui reconnus parmi les tous meilleurs au monde.

