Reprise de l'entraînement pour les Bleus

Après leur victoire laborieuse dimanche sur le Tonga, les joueurs de Jacques Brunel ont repris le chemin de l'entraînement ce mardi matin. Avec cinq minutes d'avance sur l'horaire prévu, le bus des Bleus est arrivé au Suizenji Athletic Field de Kumamoto. Immédiatement, deux groupes se sont formés. D'un côté les joueurs ayant débuté la rencontre face au Tonga accompagnés par ceux qui ont joué plus de 20 minutes comme Cyril Baille, Emerick Sétiano ou encore Bernard Le Roux . Ce premier groupe s'est dirigé vers la salle de musculation. Le second, lui, composé des joueurs n'ayant pas affronté le Tonga, avec ceux ayant joué moins de 20 minutes comme le capitaine Guilhem Guirado, ont pris la direction du terrain.

Ils n'étaient donc que douze sur la pelouse au début de cette premier séance de la semaine. Objectif préparer la rencontre face à l'Angleterre samedi à Yokohama.

C'est un chiffre record

La rencontre entre le Japon et les Samoa de samedi dernier est devenu l'événement sportif le plus regardé de l'année au pays du Soleil Levant. Vingt-cinq millions de Japonais étaient devant leur télévision pour suivre la victoire des Brave Blossoms. Cela représente 20 % de la population japonaise. Jusque-là, le record était détenu par la finale de l'open d'Australie de tennis où la japonaise Naomi Osaka s'était imposée. Ce record d'audience au Japon pourrait bien ne pas survivre très longtemps. En effet, les joueurs de Jamie Joseh affrontent dimanche l’Écosse pour une place en quarts de finale du Mondial, ce qui serait historique. Autant dire, à la lueur de l'engouement suscité par les résultats nippon, que les Japonais devraient être encore plus nombreux devant leur télévision pour cette occasion.

Un typhon pour Angleterre-France ?

Le match contre l'Angleterre est-il menacé ? La question risque de se poser et pour cause, Hagibis c'est le nom du nouveau typhon qui s'annonce vers le Japon et plus particulièrement en direction de Tokyo et Yokohama. Justement c'est à Yokohama que doit se dérouler la rencontre samedi entre la France et l'Angleterre. Une menace qui n'inquiète pas les joueurs pour le moment. Intérrogé sur le sujet, l'arrière des Bleus Maxime Médard n'a pas semblé soucieux : "C'était déjà le cas pour le match contre les États-Unis, finalement il ne s'est rien passé" a t-il déclaré.

En revanche c'est l'Irlande qui a poussé un grand "ouf" de soulagement, au départ de typhon était annoncé du côté de Fukuoka. La situation dans la poule A est extrêmement serrée avant les dernières rencontres du week-end prochain, pour se qualifier l'Irlande est contrainte de s'imposer si possible avec le bonus offensif samedi contre les Samoa. Que prévoit le règlement de Wolrd Rugby dans l'hypothèse où une rencontre ne peut se dérouler ? C'est l'annulation pure et simple de la rencontre avec un match nul attribué aux deux équipes. Ce scénario catastrophe conjugué à une victoire le lendemain de l'Écosse face au Japon aurait pu très bien éliminer l'Irlande de la compétition.

Heureusement pour les Bleus quel que soit le sort de la rencontre samedi face à l'Angleterre, ils sont d'ores et déjà qualifés ! Mais avec ce règlement totalement ubuesque pondu par World Rugby on touche vraiment à l'absurde.

