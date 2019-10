Un quart de finale, ça se fête

La victoire sur le Tonga dimanche à Kumamoto a officiellement envoyé le XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde. Objectif atteint donc pour les Bleus de Jacques Brunel. Et pour fêter ça, certains joueurs sont sortis en ville pour boire un verre ou deux. Pas plus, c'est promis. Un instant qu'ils ont partagé pour certains avec les nombreux supporters français présents à Kumamoto. Aujourd'hui lundi, Guirado et ses partenaires sont au repos. Une séance de récupération en piscine devait avoir lieu ce lundi matin, mais elle a finalement été annulée.

Les Français vont donc profiter de leur journée en famille. En effet, les joueurs ont pu compter sur le soutien de leurs épouses, de leurs enfants ou encore de leurs parents pour battre le Tonga. La majorité d'entre-eux est arrivée depuis samedi au Japon. La reprise de l'entraînement est prévue demain mardi. Et ce n'est que jeudi que les Bleus s'envoleront en direction de Tokyo. Prochain rendez-vous samedi prochain à Yokohama pour affronter l'Angleterre.

L'Angleterre, justement parlons-en !

Le sélectionneur du XV de la Rose est inquiet. Même si son équipe, tout comme la France, est déjà qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, elle pourrait bien être obligée de se passer de Billy Vunipola. Le puissant troisième ligne centre s'est blessé samedi contre l'Argentine. "Il s'est foulé la cheville mais nous ne pensons pas que cela soit trop grave", a déclaré Eddy Jones. Vunipola est une des pièces majeures de la sélection anglaise.

"Évidemment, nous voudrions avoir Billy dans l'équipe mais nous avons un tas de bonnes doublures", a répliqué le sélectionneur anglais. Il a notamment cité Mark Wilson, "l'un de nos meilleurs joueurs ces deux dernières années" a-t-il encore ajouté. Certes, mais avec ou sans Billy Vunipola, le XV de la rose n'est pas tout à fait le même. Sera-t-il présent samedi prochain pour affronter le XV de France. On devrait en savoir plus aujourd'hui sur son état de santé.

Brodie Retallick est une machine

Il y a quelques semaines, le meilleur deuxième ligne du monde s'est démis l'épaule gauche contre l’Afrique du Sud lors du Rugby Championship. Tout le monde a alors cru que la Coupe du monde était terminée pour lui avant même le début officiel de la compétition. Raté. Retallick, retenu pour le Mondial malgré sa blessure, a fait son retour avec deux semaines d'avance sur le pronostique des médecins. Oui, vous avez bien entendu. Il a tout simplement bluffé le staff médical néo-zélandais.

Après dix semaines passées sur la touche à soigner sa blessure, il était titulaire dimanche face à la Namibie. Seulement, une question s'impose. Pourquoi le sélectionneur Steve Hansen a-t-il décidé de le faire sortir après seulement une grosse demi-heure de jeu ? Simple précaution ? Coaching programmé pour mieux gérer son retour à la compétition ? Ou alors nouvelle alerte pour son épaule ? La réponse n'est pas encore connue.

