Douze changements chez les Bleus

Jacques Brunel a annoncé ce matin à 11 heures au Japon la composition de l'équipe qui affrontera les États-Unis mercredi à Fukuoka. Comme annoncé sur rugbyrama.fr, c'est Louis Picamoles qui sera le capitaine de cette formation très jeune. Plusieurs joueurs joueront gros sur cette rencontre. À noter le retour de Paul Gabrillagues en deuxième ligne après sa suspension de trois semaines et la première titularisation en Bleu du pilier droit du RC Toulon Emerick Setiano.

Paul Gabrillagues (France)Icon Sport

Jacques Brunel a aussi insisté sur la forte expérience présente sur le banc touche avec des joueurs comme Guilhem Guirado, Jefferson Poirot, Rabah Slimani ou encore Maxime Médard. Actuellement à Kumamoto, l'équipe de France rejoindra Fukuoka mardi matin en train. Coup d'envoi de la rencontre mercredi à 9h45 heure française.

Jacques Brunel, c'est aussi le Michel Cardoze du Japon

Les dernières informations météorologiques, c'est le sélectionneur des Bleus qui les a données ce lundi matin à l’hôtel Nikko de Kumamoto. Alors que le Typhon Mitag était annoncé mercredi sur Fukuoka et qu'il faisait planer une menace sur la bonne tenue de la rencontre, Jacques Brunel s'est montré rassurant. "Les dernières indications de ce matin montrent que le typhon s'éloigne du Japon et part sur la Corée", a déclaré le sélectionneur. Dans l’intérêt des équipes et pour préserver l’intégrité de la compétition, World Rugby avait tenu à informer qu'en cas d'annulation de la rencontre, le règlement prévoit de déclarer match nul entre les deux équipes. Pas franchement une bonne nouvelle pour les Bleus. D'ailleurs, interrogé sur le sujet, Jacques Brunel a déclaré : "Je ne dirai pas ce que je pense de ce règlement."

Cedate Gomes Sa rejoint le XV de France

Après un imbroglio dont la Fédération Française de rugby se serait bien passée, le pilier du Racing 92, a finalement été appelé dimanche par le sélectionneur Jacques Brunel. Il remplace donc le pilier de Lyon, Demba Bamba, blessé à une cuisse et forfait pour la suite de la compétition.

Test Match - Cedate Gomes Sa (France) contre l'Afrique du SudIcon Sport

Mais ce qui a marqué, c'est donc bien cet imbroglio. Le premier choix de Jacques Brunel, C'était Uini Atonio. La Fédération Française a même diffuser l'information sur son compte Twitter. Une information reprise par le Stade rochelais, félicitant au passage son joueur. Puis volte-face une demi-heure plus tard. La FFR annonce finalement que c'est Cedate Gomes Sa qui rejoint le XV de France. Alors que s'est-il passé durant la grosse demi-heure entre les deux messages et ces décisions contraires ?

Atonio était bien le premier choix de Jacques Brunel. Malheureusement, son dossier médical semble avoir été un frein. Dans les colonnes de midi-Olympique ce lundi matin, on apprend que le joueur doit passer des examens complémentaires. Des examens du rachis cervical qui pourrait bien même prendre une tournure dramatique pour Atonio. Si celui-ci devait être classé G3, il ne pourrait alors plus jouer en France explique Bernard Dusfour, le président de la commission médicale de la LNR. En attendant, c'est bien Cedate Gomes Sa qui s'est envolé pour le Japon dimanche soir.