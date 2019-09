Changement de décor pour le XV de France. Les Bleus quittent aujourd'hui Tokyo. Direction Kumamoto situé sur l’île du Sud, L’île de Kyushu.

Les Bleus doivent s'envoler depuis l'aéroport d'Haneda à 14h00, heure locale, soit 7h00 du matin en France. Hier, il régnait encore un peu d'incertitudes sur ce voyage. Et pour cause. Un typhon, nommé Tapah, était de passage. Tous les vols en direction de Kumamoto ont d'ailleurs été annulés pour la journée de dimanche. L'agence de météorologie japonaise a levé l'alerte ce lundi matin. Les Bleus devraient donc pouvoir voler sans encombre. Deux heures de vol pour rejoindre cette ville d'environ un million d'habitants. Très loin de l'agitation tokyoïte et ses presque quarante millions d'habitants.

A Kumamoto, les Bleus poseront leurs valises à l’hôtel Nikko. Non loin du château de la ville. Un château réputé pour être un des plus beaux de l'archipel japonais. Ici, ils pourront profiter du calme et de la nature pour préparer leur prochain rendez-vous. Ce sera le mercredi 2 octobre face aux Etats-Unis.

Ça passe pour l'Angleterre.

Pour leur entrée dans la compétition, les Anglais se sont logiquement imposés face au Tonga. Victoire 35 à 3. Toutefois, les hommes du sélectionneur Eddy Jones ont attendu les dernières minutes pour empocher le point de bonus offensif. Des anglais qui ont été parfois sévèrement bougés dans le combat physique. Billy Vunipola a l'habitude de tout renverser sur son passage. Pour le coup, c'est lui le troisième ligne centre anglais de 130 kilos qui s'est fait sacrément secouer par un plaquage du troisième ligne Tongien Zane Kapeli. "C’était du lourd, a-t-il dit après la rencontre avec un petit sourire en coin. Ils avaient prévenu en début de semaine qu’ils allaient me cibler. Je peux vous dire qu'ils ne m’ont pas loupé". Désormais, les joueurs du XV de France sont prévenus. Contre le Tonga, ça va piquer !

" J'ai merdé, voilà tout "

C'est le titre de l'interview que James O'Connor a accordé à Midi Olympique, à lire ce lundi. Pour la première fois dans la presse française, l'ailier australien qui a retrouvé sa place chez les Wallabies, évoque la terrible dépression nerveuse qu'il a traversé il y a quelques temps. Il revient aussi sur cette sombre histoire de cocaïne vécue lors d'une soirée parisienne. Souvenez-vous. C'était en 2017. A la sortie d'une discothèque, James O'Connor, qui joue alors à Toulon, et Ali Williams, qui évolue lui au Racing 92, sont arrêtés en possession de cocaïne. "Le rugby ne me comblait pas, la vie non plus, explique-t-il dans les colonnes de Midi Olympique. Je n’étais pas heureux et je n’avais personne à qui parler. " Les mots de James O'Connor sont forts. Très forts. L'interview est absolument à lire.

