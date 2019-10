Retour à Kumamoto

Après leur victoire mercredi sur les Etats-Unis à Fukuoka, les Bleus n'ont pas traîné dans la capitale de l'île de Kyūshū. A 12h45, Jacques Brunel et ses joueurs ont donc pris le Shinkansen, le TGV japonais. Direction Kumamoto. Quarante-cinq minutes de train et le XV de France a repris ses quartiers à l'hôtel Nikko. Le sélectionneur Jacques Brunel doit annoncer aujourd'hui la composition de l'équipe pour affronter le Tonga. Les Bleus retrouveront le terrain d'entraînement dès demain vendredi. "Des entraînements très cool, mais surtout pas très long, pour garder un maximum de fraîcheur" a déclaré le capitaine Guilhem Guirado. Prochain match des Bleus : ce sera dimanche donc contre le Tonga à 16h45 heure locale. Soit 9h45 en France. Une victoire et les Bleus seront qualifiés pour les quarts de finale. Seule condition à cette hypothèse : que l'Argentine ne batte pas l'Angleterre dans le même temps.

Coup de griffes chez les Pumas

Le sélectionneur argentin, Mario Ledesma, a frappé fort. Très fort même. Lors de l'annonce de la composition de son équipe pour affronter l’Angleterre samedi à Tokyo, il a tout simplement écarté son demi d’ouverture Nicolas Sanchez. Le joueur du Stade français n'a même pas été retenu dans la liste des 23. C'est le Castrais Benjamin Urdapilleta qui sera titulaire, le jeune Lucas Mensa prenant place sur le banc des remplaçants. Alors que s'est-il passé pour que le demi d'ouverture du Stade français ne trouve plus grâce aux yeux de "Super Mario" ? La réponse vient peut-être des joueurs. Il semble qu'une réunion ait eu lieu après la défaite contre la France lors du premier match. Une réunion au cours de laquelle les joueurs ont reproché à Sanchez de ne pas avoir respecté le plan de jeu. Accusé, puis jugé coupable, Sanchez avait été relégué sur le banc des remplaçants pour affronter le Tonga. Cette fois-ci, il regardera le match en costume depuis les tribunes.

Mourir d'une appendicite, c'est possible

C'est bien ce qui a failli arriver à Adam Beard, le deuxième ligne du pays de Galles. C'est ce qu'il a raconté dernièrement en conférence de presse. Juste avant de s'envoler pour le Japon, Beard a connu une drôle de mésaventure. "Sur le chemin entre Cardiff et l'aéroport de Heathrow, j'ai commencé à avoir très mal au ventre, a-t-il expliqué. Juste avant le décollage, cela continuait d'empirer. Le médecins de l'équipe a pris la décision de me laisser à Cardiff. Pour lui, je n'allais pas assez bien pour un vol aussi long." Beard a été immédiatement conduit vers les urgences de l’hôpital de Cardiff. Diagnostique : une appendicite qu'il a fallu opérer en urgence "Ce n'est pas grave si c'est traité rapidement. Mais les médecins m'ont dit après que si j'avais embarqué dans ce vol pour Tokyo, deux solutions se seraient présentées : soit ils auraient fallu déclencher un atterrissage d'urgence ; soit je pouvais mourir." Finalement, rien de tout de ça. Beard a rejoint ses partenaires un peu plus tard que prévu. Et il pourrait bien croiser la route du XV de France en quart de finale.

