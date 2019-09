Baptiste Serin est-il le "Adil Rami" du XV de France ?

Souvenez-vous. Coupe du monde de football en Russie, en 2018. Adil Rami, défenseur de l'équipe de France ne dispute pas une seule rencontre mais reste dans l'histoire comme le coéquipier idéal. Il ne joue pas mais assure l'ambiance dans le groupe. Voilà ce que ne veut pas être Baptiste Serin. Il l'a dit et répété en conférence de presse mardi en fin de journée.

Le demi de mêlée du XV de France n'était pas sur la feuille de match face au Pumas alors qu'il avait pris part aux trois matchs de préparation. "Je ne le cache pas : j’ai été très déçu. J’ai eu une conversation avec Jacques Brunel. Je ne vous dirai rien, mais il m’a expliqué son choix." Et quand on l'a demandé s'il se sentait l'âme d'un Adil Rami, il a répondu : "Je n’ai pas la même moustache, mais quand on ne joue pas c’est sûr qu’on essaie toujours de véhiculer un peu de bonne humeur." De toute évidence, contrairement au footballeur champion du monde, Batiste Serin aura du temps de jeu lors de l'un des deux prochains matchs contre les États-Unis ou le Tonga. Et c'est tant mieux. Parce qu'au niveau du système pileux, pas sûr que Baptiste Serin puisse égaler l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille.

Uruguay : Le jour de gloire est arrivé

Vous l'avez probablement suivi hier. L'Uruguay a surpris les Fidji sur le score de 30 à 27. Un exploit improbable. C'est seulement le 3e succès des sud-américains dans l'histoire de la Coupe du monde, après ceux obtenus contre l’Espagne en 1999 et la Géorgie en 2003.

Évidemment, il y avait de l'émotion et de la joie à l'issue de la rencontre. Mais aussi un peu de colère parfois dans la voix du capitaine uruguayen. Juan Manuel Gaminara a notamment déclaré : "Je suis sûr qu’une grande partie de la presse internationale ne connaît aucun joueur de l’Uruguay. Mais je vous assure que nous sommes les joueurs les plus professionnel dans cette Coupe du Monde." Et il a ajouté : "Seulement dans le rugby moderne, c’est plus facile d’engager un joueur des îles (du Pacifique) plutôt qu’un Uruguayen. (…) Je peux vous assurer que dans ce groupe, il y a des joueurs de classe mondiale." Un petit coup de gueule et un peu d'auto-promo, ça ne peut pas faire de mal.

À suivre aujourd'hui : l'entrée en lice du Canada

Les Canucks affrontent l'Italie pour leur premier match. Pourquoi vous parle-t-on de cette rencontre ? Parce que dans les rangs canadiens figure un joueur français. Benoît Piffero est talonneur à Blagnac en Fédérale 1, mais il est né à Montréal de parents français. Il y a même vécu jusqu'à l'âge de 3 ans avant de revenir en France. Piffero a déjà joué une Coupe du monde avec le Canada. C'était en 2015, en Angleterre. Aujourd'hui, face à l'Italie, il sera remplaçant.

