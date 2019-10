C'est désormais officiel

Il était midi à Tokyo, cinq heures du matin en France quand World Rugby a annoncé l'annulation de la rencontre entre le XV de France et l'Angleterre, prévue samedi au Nissan Stadium de Yokohama. Une décision justifiée par l'arrivée du typhon Hagibis, qui devrait frapper Tokyo et ses alentours à partir de vendredi ou samedi. Des vents moyens de 250 km/h et des pluies diluviennes sont attendues.

"La sécurité avant tout" ont justifié les responsable de l'organisation du Mondial. L'équipe de France, qui devait donc rejoindre Tokyo depuis Kumamoto ce jeudi, a finalement pris immédiatement la direction d'Oita. C'est dans cette petite ville du nord de l’île de Kyushu qu'elle jouera son quart de finale le dimanche 20 octobre. Elle devrait, selon toute vraisemblance, y affronter le Pays Galles.

Les Blacks au repos forcé, l'Italie flouée

La rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, qui devait se dérouler samedi à Nagoya, a également été annulée. Une annulation qui n'est pas sans incidence. Dans cette poule B, les All Blacks n'avaient que quatre points d'avance sur les Transalpins. Alors, certes, il aurait fallu à Sergio Parisse et ses partenaires un véritable exploit. Mais une victoire de l'Italie, sans point de bonus pour les Blacks, aurait éliminée les hommes au maillot noir. Un scénario hautement improbable. Et pour cause. L'Italie n'a jamais battu la Nouvelle-Zélande. Ainsi, dans cette poule, les Blacks premiers et les Springboks deuxièmes sont d'ores et déjà qualifiés.

Japon – Ecosse en stand by

La rencontre décisive pour la qualification entre ces deux nations placées au coude à coude dans la poule A est pour l'instant maintenue. Elle doit se dérouler dimanche à Yokohama dans le même stade où était programmé samedi le match entre le XV de France et l'Angleterre. Si aucune décision n'a encore été prise pour cette rencontre, c'est que l'enjeu est bien plus important. Une éventuelle annulation éliminerait l’Écosse dans l'hypothèse plus que probable que l'Irlande s'impose face aux Samoas samedi à Fukuoka.

Autant dire que les organisateurs se trouvent dans une situation bien plus complexe que pour les autres rencontres. Il est donc urgent d'attendre dimanche afin de voir l'évolution du typhon et les éventuels dégâts causés par le passage d'Hagibis. Ces dernières heures, l'idée d'un report de la rencontre de dimanche à lundi avait vu le jour. Une hypothèse qui semble de plus en plus crédible.

