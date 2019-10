C'est le grand jour pour le XV de France

Quart de finale de Coupe du monde. Les Bleus de Jacques Brunel affrontent le pays de Galles. Un défi de taille. Sur les huit dernières années, la France ne s'est imposée qu'une seule fois contre cette équipe galloise, qui pointe aujourd'hui au deuxième rang du classement mondial. Une équipe qui a réalisé le Grand Chelem en 2019 dans le Tournoi des 6 Nations. Et qui avance sûre de ses forces. Les Bleus eux n'ont toujours pas levé les doutes qui pèsent sur leurs épaules. Ils rêvent évidemment de poursuivre l'aventure. "On n’a pas envie de rentrer, a affirmé Jacques Brunel. Pour ça, il va falloir faire un match complet. Jusqu’ici, on n’a pas réussi à faire un match plein sur la durée. C’est un sacré défi mais si jamais on est capables d’avoir cette constance, on pense avoir une chance." C'est ce que tous les supporters du rugby français espèrent aujourd'hui. Ici à Oïta où cohabitent les supporters australiens, anglais, français et gallois, nombreux sont ceux qui prédisent une surprise sur ce quart de finale. Pour tout vous dire, on commence nous aussi à rêver un peu et on croise très fort les doigts.

Nouveau record en vue

Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, le Japon dispute un quart de finale de coupe du monde de rugby. Les Braves Blossoms affrontent l'Afrique du sud à Yokohama. Une rencontre qui devrait susciter un nouveau record d'audience à la télévision japonaise. Tenez-vous bien. La victoire des joueurs de Jamie Joseph sur l’Écosse, synonyme ce jour-là de qualification, a permis à NTV de réaliser 54 % de parts d'audience, soit 54,8 millions de téléspectateurs présent devant leur poste. Cela représente un peu plus de la moitié de la population du pays. Par comparaison, la finale de la Coupe du Monde de football au Japon en 2002, n'avait pas réuni autant de personnes devant leur écran. Les médias nippons assurent même que les matchs des Braves Blossom sont l'événement sportif le plus regardé de l'année au pays du soleil levant. Et pour cause, les quatre matches du Japon dans cette Coupe du Monde occupent désormais les quatre premières places au classement des audiences télévisées japonaises pour un match de rugby.

Au revoir et merci Monsieur Rory Best

C’est une légende du rugby international qui a tiré sa révérence hier après la défaite de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Rory Best, capitaine aux 121 sélections et 11 essais inscrits, a rangé définitivement le maillot frappé du trèfle. A sa sortie du terrain, il a eu le droit à une standing ovation de la part du stade Ajinomoto de Yokohama. Les Blacks lui ont aussi réservé une très jolie haie d'honneur. Enfin, il a savouré un dernier moment de communion avec les nombreux supporters irlandais présents dans le stade. Un moment qu'il a vécu en compagnie de ses trois enfants. Émotion garantie malgré la défaite irlandaise. On a même cru deviner quelques larmes sur les joues de ce solide guerrier. Alors pour tout ce que vous avez fait pour le rugby irlandais, on s'incline devant vous Monsieur Rory Best et on vous tire un grand coup de chapeau.

