Japon - Écosse aura bien lieu

World Rugby l'a confirmé ce dimanche matin. Après inspection du Nissan Stadium de Yokohama, l'organisation de la Coupe du monde a décidé de maintenir la tenue de cette rencontre décisive dans le cadre de la qualification pour les quarts de finale. Elle sera donc jouée comme prévu à 19h45 heure locale. De forts doutes subsistaient sur la tenue de ce match en raison du passage du typhon Hagibis sur Tokyo et sa région. Le match est donc maintenu et se jouera en présence du public.

Pour rappel, il suffit d'un point de bonus défensif aux Japonais pour se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale. L’Écosse, en revanche, doit absolument l'emporter avec un écart de 4points au classement, autrement dit : sans laisser de bonus aux Japonais ou en s'adjugeant le point de bonus offensif.

10 morts, 16 disparus et 128 blessés

C'est le bilan provisoire du passage d'Hagibis. Ce typhon d'une rare violence a donc causé de nombreuses victimes et beaucoup de dégâts matériel à travers le Japon. Ce dimanche matin, aux environs de 7 heures, heures locales, World Rugby a d'ailleurs annoncé l'annulation de la rencontre entre la Namibie et le Canada. Une rencontre qui devait avoir lieu à Kamaishi, au nord de Tokyo. "Kamaishi est situé dans une région de montagnes, lesquelles se dressent derrière les tribunes principales du stade. Conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues au cours de la nuit, des glissements ainsi que des inondations ont été constatées dans les environs du stade et le long des routes d'accès aux sites".

C'est ce qu'ont expliqué les organisateurs du Mondial. Aussi pour la sécurité des spectateurs, ce match a donc été annulé. C'est le troisième après Angleterre -France et Nouvelle-Zélande – Italie.

Les Bleus de retour à l'entraînement

Après une journée de repos, le XV de France va retrouver le chemin du terrain cette après-midi. Hier, les joueurs ont pu profiter de leur famille mais aussi de la fête du sport et des arts organisée dans les rues d'Oïta. Une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Diverses initiations au volley-ball, à la zumba ou encore évidemment au rugby étaient organisées dans les rues de la ville. Le troisième ligne Arthur Iturria a ainsi été aperçu avec sa compagne en train de regarder un relais opposant plusieurs équipes d'enfants.

D'autres se sont attardés devant des démonstrations de sport de combat. Sous le soleil, il flottait alors un air de vacances. Mais retour aux choses sérieuses aujourd'hui. A partir de 13h30, Guirado et ses partenaires seront sur la pelouse du Danoharu Park, d'Oita. Au programme, une séance basée sur la très haute intensité, censée reproduire les efforts fait en match. Autant dire que les Bleus vont en baver.

