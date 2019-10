Sous un déluge lors du premier acte, certainement plus favorable aux Géorgiens denses en conquête et sur le petit périmètre, les intentions étaient présentes. Après un festival d'erreurs commises au contact de part et d'autre, bien compréhensible à la vue des éléments, ce duel se résumait dans ses prémices à un jeu d'occupation voire d'intimidation afin de mettre la pression sur la relance. Les hommes de John McKee vont parvenir à créer le danger avec brio, une sublime passe au pied dans le dos de la défense Géorgienne de Ben Volavola, un rebond favorable à Semi Radradra qui remet sur son intérieur à Waisea Nayacalevu pour une conclusion sublime (7-0, 18 ème).

Mais les Lelos n'abdiquaient, sur la récupération et parfois également sur des contres menés de leurs propres 22 mètres. Soso Matiashvili récompensera une action d'envergure en ouvrant le score pour des Géorgiens volontaires et appliqués sur leurs points forts habituels (7-3, 36 ème). Un score atteint à la pause, exprimant une confrontation équilibrée, où les Géorgiens tenaient encore la comparaison sur le domaine physique face à la maladresse Fidjienne, pourtant flamboyante par endroits mais trop aléatoire sur certaines possessions.

Les Fidjiens, en quête de pardon

Les Fidjiens passeront la vitesse supérieure dans la deuxième période, concrétisant leurs nombreuses situations avec ce côté spectaculaire si séduisant. Semi Radradra à deux reprises, Josua Tuisova, Franck Lomani et Semi Kunatani viendront gonfler un score éloquent venant traduire une prise en mains incontestable et une folle envie de rédemption pour un groupe marqué par l'échec face à l'Uruguay. Les Lelos, dépassés physiquement avec un calendrier infernal à gérer sauveront l'honneur par Mamuka Gorgodze, n'auront pu que constater les dégâts, trop peu décisifs sur les premiers plaquages et dans l'organisation défensive.

Les Fidjiens recollent à la troisième place avec sept unités, un moindre mal pour une formation qui aspirait sûrement à d'autres destinées. Il restera un dernier duel face aux Gallois pour tenter l'impossible. Les Géorgiens après la belle copie rendue face aux Uruguayens, ont souffert sur leurs principaux arguments, et n'ont jamais pu rivaliser sur la durée face à des Fidjiens qui avaient trop à se faire pardonner.