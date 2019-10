Maintenant que la phase de poule de cette Coupe du monde est close et que les classements sont définitifs, on connait les douzes qualifiés pour le Mondial 2023 qui se déroulera en France. Première équipe qualifié car organisatrice : le XV de France. Dans la poule A, l'Irlande, le Japon et l'Ecosse seront de la partie en 2023. Pour la poule B, la Nouvelle-Zélande se qualifie pour sa dixième Coupe du Monde, l'Afrique du Sud et l'Italie participeront aussi. Angleterre et Argentine accompagnent la France dans la Coupe . Enfin, l'Australie, le Pays de Galles et les Fidji se qualifient également pour cette dixième édition.

Irlande : 10 participations

Japon : 10 participations

Ecosse : 10 participations

Nouvelle-Zélande : 10 participations (3 titres)

Afrique du Sud : 8 participations (2 titres)

Italie : 10 participations

Angleterre : 10 participations (1 titre)

France : 10 participations

Argentine : 10 participations

Australie : 10 participations (2 titres)

Pays de Galles : 10 participations

Fidji : 9 participations