Avec un 47-0 à la mi-temps, tout était dit ou écrit pour ces gazelles d’Afrique dont ce dernier match de la poule B a ressemblé à une opposition d’entraînement ou presque. De suite, les joueurs d’Erasmus ont joué juste, alterné parfaitement, le tout derrière une conquête impeccable et avec des choix justes et sans maladresses.

L’un des grands acteurs de ce match aura été le demi-de-mêlée Cobus Reinach, auteur d’un triplé d’essais en quelques dix minutes. Snyman a été officiellement élu homme du match grâce à son abattage impressionnant. Le jeu du premier acte a longtemps été de savoir si les Vert et Or tiendraient le rythme d’un point marqué par minute. Pari réussi.

Le carton rouge du Canadien Larsen pour un déblayage dangereux juste avant la pause n’a pas ouvert beaucoup plus de brèches comme on pouvait le craindre pour les joueurs de Jones. Au contraire, ce sont eux qui ont marqué le premier essai du deuxième acte par Heaton, une réalisation sauvant l’honneur et réjouissant les spectateurs du stade de Kobe.

Mais en suivant, les doubles champions du monde 1995 et 2007 ont remis la main sur la balle et fait parler leur banc de touche, pour achever cet affrontement sur un 66-7 final.

Avant un quart de finale à venir contre le Japon, l’Irlande ou l’Ecosse, des joueurs sud-africains en manque de temps de jeu ont peut-être marqué des points pour intégrer un futur XV de départ. Pourtant, on sait le sélectionneur Erasmus plutôt fidèle à son équipe de départ. Rendez-vous donc le dimanche 20 octobre à Tokyo pour les Boks et le début des phases finales de ce candidat au titre suprême.