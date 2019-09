Les joueurs de l'équipe de France devront patienter avant de pouvoir admirer le mont Fuji. Il faisait nuit quand leur bus s'est garé devant le Highland Resort de Fujiyoshida, juste avant 21 heures (heure locale; 14h heure française). Et ils ne sont pas éternisés à l'extérieur, pressés de prendre leurs quartiers après un si long voyage depuis Paris composé d'un peu moins de douze heures de vol et d'un peu plus de deux heures de bus. D'autant plus que la pluie et le vent étaient aussi au rendez-vous pour leur souhaiter la bienvenue au Japon, puisque le typhon Faxai était attendu au-dessus de Tokyo quelques heures après l'arrivée des Français au pays du soleil levant. Le vol s'est donc déroulé sans encombre et a atterri à l'heure.

Formant une haie d'honneur, le personnel de l'hôtel attendait les Bleus en agitant des petits drapeaux Bleu, Blanc, Rouge pour souhaiter la bienvenue aux hommes de Jacques Brunel, qui a reçu un bouquet de fleur à la descente du bus. Ils vont maintenant devoir au plus vite digérer le décalage horaire pour profiter au maximum des derniers jours d'entraînements avant le premier match face à l'Argentine, le 21 septembre. Un premier décrassage est prévu lundi en début d'après-midi.