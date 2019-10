Sans enjeu pour la qualification, que reste-t-il d'attrayant dans ce match qui opposera, samedi à Yokohama, la France à l'Angleterre ? La nécessité impérieuse de travailler, pardi ! Si c'est moins vrai pour les Anglais, qui devraient faire tourner, les Bleus n'ont pas eu le loisir de se rassurer lors des rencontres de la semaine dernière face aux USA et aux Tonga. Des matchs globalement pauvres dans le contenu, et qui confirment une sensation : cette équipe est encore en manque d'automatismes et, à l'approche des quarts de finale, est encore en quête de repères collectives. Dès lors, l'intérêt de ce match face à l'Angleterre est tout trouvé.

Pour se préparer au mieux, l'équipe de France devrait, selon nos informations, envoyer sa meilleure équipe. En clair ? Celle qui a battu l'Argentine, en ouverture de la compétition, avec un seul changement : remonté en deuxième ligne pour dépanner face aux Pumas, Arthur Iturria devrait perdre sa place au profit de Bernard Le Roux.

Pour le reste, aucune surprise à attendre. Par rapport au match des Tonga, Yoann Huget devrait retrouver sa place à l'aile, malgré le très bon match de Raka. Fickou, préservé il y a trois jours, fera la paire au centre avec Vakatawa. Enfin, Ntamack et Dupont débuteront à la charnière.

Une équipe type ? Ça en a tout l'air. Exception faite du poste de talonneur où le capitaine Guilhem Guirado, en froid avec le staff, est sous la pression de la concurrence de Camille Chat, ce XV de départ pourrait bien être celui qui débutera le quart de finale, dans dix jours, face au pays de Galles ou à l'Australie.

Le XV de départ probable : 15. Médard ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Fickou, 11. Huget ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Le Roux ; 3. Slimani, 2. Guirado (cap.), 1. Poirot.