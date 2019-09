Jusqu'ici, seule une petite dizaine de joueurs s'était prêtée au jeu du grand public, dans le cadre organisé de la compétition. C'était jeudi, avec la visite d'enfants de deux écoles, pour un temps d'échanges que les joueurs heureux élus avaient grandement apprécié.

Ce samedi matin (heure japonaise) c'est l'intégralité du groupe France qui est allé à la rencontre de son public. Après un petit entraînement ouvert au public (leur premier) et ludique, sous forme de décrassage où il fut question de football, bien plus que de rugby, les Bleus ont pris une grosse vingtaine de minutes pour rencontrer les quelques 150 japonais qui avaient fait le déplacement à leur contact. Pas la folie observée chez les All Blacks ou les Écossais, où plusieurs milliers de personnes s'étaient déplacées.

Mais les Bleus ont tout de même pu en profiter. "Personnellement, je ne faisais pas partie des joueurs qui ont eu la chance d'aller visiter les enfants des écoles, jeudi. Cette rencontre avec le public me fait donc d'autant plus plaisir, confiait, tout sourire, l'ouvreur clermontois Camille Lopez. On a la chance de jouer une Coupe du monde mais en plus, c'est au Japon, ce qui rend l'événement encore plus beau. C'est extra-ordinaire de côtoyer cette culture, si éloignée de la nôtre. Ce serait bête et dommage de passer à côté, de ne faire que du rugby, sans vraiment sortir de nos habitudes quotidiennes."

XV de France - Antoine Dupont signe des autographesMidi Olympique

" Slimani, c'est le plus sexy ! "

Parmi la foule, beaucoup d'enfants, qui ont eu droit aux autographes, aux poignées de mains et aux selfis qu'ils étaient venus chercher. Si les Japonais ont encore une connaissance toute relative de l'identité des joueurs du XV de France, Antoine Dupont tient toutefois une belle cote.

Et parmi le public nippon, une adoratrice tout de même. Maillot des Bleus, casquette et écharpe frappées du coq, elle a pris le temps d'une photo avec chacun d'entre eux, leur confiant à chaque fois son admiration. Avec un favori ? "Slimani, c'est le plus sexy !". Fou rire général. Le message a bien été transmis à l'intéressé, en anglais.

Pour le reste, on aura noté que plusieurs supporters japonais arboraient les couleurs du Stade toulousain, maillot ou écharpe. Un commentaire, Camille Lopez ? "Ah ouai, j'ai vu ça ! Bon, c'est le jeu. Ils ont gagné, bravo à eux !".

Avant de partir, les Bleus ont également pris le temps d'une photo souvenir avec le XV des parlementaires français, arrivés vendredi au Japon pour y disputer leur Coupe du monde et qui s'étaient joints à la foule. Des instants de décontraction avant le début des hostilités.