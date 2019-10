Une simple formalité, finalement. La Nouvelle-Zélande a surclassé l’Irlande en quart de finale du mondial japonais pour valider son billet pour le dernier carré (46-14). Auteurs de 7 essais, les Blacks d’un Beauden Barrett XXL n’ont jamais tremblé face au XV du Trèfle, pourtant vainqueur de deux des trois dernières confrontations entre les deux nations. Faciles, ils retrouveront l’Angleterre samedi prochain pour la première demi-finale. Le choc fait déjà saliver.



Qui a dit que la Nouvelle-Zélande n’était pas aussi souveraine que par le passé ? Près d’un mois après avoir tenu en respect l’Afrique-du-Sud en phase de poules, les doubles champions du monde en titre n’ont, cette fois, pas fait de détails face à leur bête noire du moment. Et font clairement figure de favoris à leur propre succession. L’Irlande, dépassée d’entrée et sans cesse sous pression, a d’ailleurs dû attendre la 69e minute pour débloquer son compteur points. Asphyxié, le XV du Trèfle s’arrête pour la septième fois de son histoire au stade des quarts de finale. Malédiction.

Comme en 2011, les coéquipiers de Sexton se voient barrer la route d’une demie historique par l’ogre néo-zélandais. Sexton qui n’a pas trouvé une touche importante en début de match (17e) avant d’exploser le ballon au contact sur la séquence qui a débouché sur le troisième essai des All Blacks (32e). Un essai en contre de 60m qui a définitivement enterré les espoirs irlandais (22-0) déjà bien amoché par le doublé d’Aaron Smith (14e, 20e). O’Mahony a eu beau montrer qui était le patron (24e) au milieu d’un XV déjà sonné, le troisième ligne a aussi bêtement annihilé la seule possession des siens du premier acte dans les 5m adverses (40e+3).Des essais, la Nouvelle-Zélande en a ajouté quatre après le retour des vestiaires. Jusqu’à l’ultime réalisation de Jordie Barrett (79e), servi par son frère, Beauden. Si les ailiers Reece et Bridge ont particulièrement fait des misères au maillot floqué du Trèfle, la prestation des avants - à l’image de celle d’Ardie Savea - a aussi de quoi faire pâlir le futur adversaire des Blacks. Bien que lui aussi impressionnant. L’Angleterre, qualifiée sans soucis un peu plus tôt dans la journée en dominant l’ Australie (40-16), s’annonce toutefois comme un obstacle d’une toute autre taille. Attention à bien se mouiller la nuque, samedi prochain, avant le coup d’envoi de la première demie.