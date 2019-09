Sayōnara le Mont Fuji !

Le XV de France s'entraîne pour dernière fois ce mercredi matin face au somptueux Mont Fuji. Après un passage rapide devant les médias pour certains joueurs, les Bleus prendront la route de Tokyo. Dernière ligne droite donc avant le match tant attendu samedi face à l'Argentine. Désormais, tous les regards sont tournés vers cette rencontre capitale pour la qualification. Une certaine excitation est d'ailleurs apparue ces dernières heures dans les rangs tricolores. Le sélectionneur Jacques Brunel, lui, annoncera la composition de son équipe jeudi à 11h00 heure locale, soit à quatre heure du matin en France.

L'engouement commence tout doucement à se faire sentir

Tenez-vous bien. Les séances d’entraînement ouvertes au public du pays de Galles, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud ont attiré conjointement plus de 27 000 spectateurs. Oui vous avez bien compris 27 000 personnes simplement pour des séances d'entraînement. C'est déjà plus que lors du France-Italie le 30 août dernier au Stade de France. Et puisqu'on parle de billetterie, sachez que 96 % des tickets de match ont d'ores et déjà été vendus. C'est Bill Beaumont, président de World Rugby qui l'a annoncé mardi en fin de journée. Le succès populaire s'annonce donc au rendez-vous.

Quelques nouvelles des Pumas

Les Argentins qui se préparaient depuis leur arrivée du côté de Fukushima ont évoqué très largement l'arrivée de Fabien Galthié dans le staff des Bleus. Pour le pilier Juan Figallo, qui a bien connu l'ancien demi de mêlée puisqu'il a joué sous ses ordres à Monpellier, "Galthié un excellent entraîneur. Il a les idées claires et sait donner des directives". Et il a même ajouté : "Je pense que c’est ce qui manquait à l’équipe de France jusqu’à présent. Malheureusement maintenant je vais me retrouver face à lui". À croire que les Pumas ont peur de tomber dans les griffes de Galthié.

