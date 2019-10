1. Pour vivre la fin des ères Hansen et Gatland

Vendredi soir, ce sera non pas une mais deux grandes pages du rugby international qui vont se tourner. Côté néo-zélandais, Steve Hansen mettra fin à 15 ans de bons et loyaux services au sein du staff des All Blacks, dont 7 en tant que sélectionneur. Avec lui aux manettes, les tout noir ont remporté six des huit derniers Rugby Championship, la Coupe du monde 2015 et plus généralement 86% de leurs matchs. Même si la dernière défaite en demi-finale du Mondial japonais contre l’Angleterre (19-7) est vécue comme un cuisant échec au pays du long nuage blanc, son septennat n’en demeure pas moins une référence.

Steve Hansen (Nouvelle-Zélande) après la défaite contre l'AngleterreIcon Sport

Côté gallois, Warren Gatland va, lui aussi, mener une dernière fois sa sélection. Lorsqu’il a pris en mains le XV du Poireau, en 2007, ce dernier tirait la langue et ne rivalisait que rarement avec les deux locomotives de l’époque : la France et l’Angleterre. Douze ans, quatre victoires dans le Tournoi (dont trois Grand-Chelem) et deux demi-finales de Coupe du monde plus tard, son pays de Galles est clairement un des ténors mondiaux et un monstre de régularité.

Avant de rentrer dans sa Nouvelle-Zélande natale pour coacher les Chiefs, Gatland aimerait laissait une dernière trace de son passage dans la principauté britannique avec une première victoire face aux All Blacks depuis 1953. Lui comme Hansen mériteraient en tous cas tous deux une sortie digne de l’héritage qu’ils s’apprêtent à léguer. Seulement un des deux terminera sur une bonne note vendredi.

2. Pour les adieux de Read…

Coupe du monde 2019 - Kieran Read (Nouvelle-Zélande) dépité après la défaite contre l'AngleterreIcon Sport

Le capitaine des All Blacks mettra un terme à onze ans de carrière internationale à l’issue de ce match pour la troisième place. Comme pour son sélectionneur, la semaine a été particulière pour le troisième ligne centre : "Cela a été un peu les montagnes russes pour moi ces derniers jours au niveau des émotions, a-t-il même avoué mercredi. Mais cela demeure pour moi un immense plaisir de jouer une dernière fois avec cette équipe qui m’a comblé chaque minute." Nul doute que Kieran Read (34 ans) aura à cœur de s’offrir une belle sortie pour sa 127e et ultime sélection.

3. … et de trois autres All Blacks de légende

Read ne sera pas le seul à tirer sa révérence vendredi soir. Les deux centres Sonny Bill Williams (34 ans, 56 sélections) et Ryan Crotty (31 ans, 45 sélections) et l’ailier Ben Smith (33 ans, 83 sélections) vont aussi disputer leur dernier match avec les All Blacks. Le dernier nommé rejoindra ensuite le Top 14 et la Section paloise, comme un certain Conrad Smith il y a quatre ans au même âge. Read, Williams, Crotty, Smith : quatre magnifiques joueurs qui ont chacun apporté, à leur manière, une immense contribution au rugby moderne. Rater leur dernière sous le maillot noir à la fougère ? Impossible !

Coupe du monde 2019 - Sonny Bill Williams (Nouvelle-Zélande) face à Dan Cole (Angleterre)Icon Sport

4. Pour le retour de Ioane

Doublé par George Bridge juste avant la Coupe du monde, Rieko Ioane a dû se contenter dans ce Mondial des petits matchs, contre la Namibie et le Canada. La petite finale face à un pays de Galles amoindri est un terrain propice pour relancer celui qui avait marqué 22 essais lors de ses 21 premières sélections, et dont certains assurent que l’absence a pesé en demi-finale contre l’Angleterre.

5. Parce qu’Alun-Wyn Jones a encore faim

Coupe du monde 2019 - Le capitaine Alun Wyn Jones (pays de Galles) contre l'Afrique du SudIcon Sport

Parmi tous les suiveurs du pays de Galles, personne n’est vraiment en mesure d’affirmer combien de temps Alun Wyn Jones (34 ans) jouera encore pour les Diables Rouges. Le deuxième ligne aux 133 sélections s’est, jusqu’à présent, gardé de préciser ses intentions. Toujours est-il que la retraite internationale n’est pas encore à l’ordre du jour à en croire sa réaction lorsque nous lui avons demandé ce mercredi si la Nouvelle-Zélande ne serait pas l’adversaire idoine pour arrêter. "Je vais arrêter, moi ?", a-t-il répondu, l’œil vif, avant de nous tendre son impressionnante main à la fin du point presse et de nous lancer en partant : "On se revoit en février !"

Le 22, plus précisément, date du prochain Galles – France. Signe de l’envie encore vive du capitaine du XV du Poireau de défendre fièrement les couleurs de son pays.