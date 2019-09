Le comité d’organisation de la Coupe du monde a d'ores et déjà annoncé que la Fan Zone située à Kumamoto sera fermée le 21 et 22 septembre en raison des forts vents et des pluies diluviennes attendues ce week-end. La tempête sera normalement finie quand l'équipe de France arrivera lundi à Kumamoto pour préparer son deuxième match face aux Etats-Unis.