5. Fidji - Pays de Galles (Match de poule : 9 octobre à Oita)

Après s'être incliné contre l'Uruguay, les Fidjiens jouaient leur va-tout face aux Gallois. Agressif, avec de l'intention, c'est bien dans cette configuration qu'ils sont les meilleurs. Les joueurs de Warren Gatland ont douté mais se sont tout de même imposés pour obtenir la première place de la poule D. Un match à haute intensité.

4. Japon - Ecosse (Match de poule : 13 octobre à Yokohama)

Devant 67 666 personnes, les Japonais réalisent l'exploit de se qualifier pour la première fois de leur histoire sur leur terre. L'Ecosse en a fait les frais pour le dernier match des phases de poules. Alors que les Japonais prennent le large avec un 28-7, les joueurs du Chardon n'abdiquent pas pour offrir une fin de match à suspens aux spectateurs. C'est une victoire 28-21 qui envoie les Nippons en quart de finale.

3. Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud (Match de poule : 21 septembre à Yokohama)

C'était LE match des phases de poules, Goliath contre Goliath. Deux des favoris pour le titre pour une victoire néo-zélandaise maîtrisée de bout en bout. Les hommes de Steve Hansen l'emporte 23-13 grâce à deux essais de Georges Birdge et Scott Barrett. Pour la première fois de l'histoire, le champion du monde aura donc perdu un match.

2. Australie - Pays de Galles (Match de poule : 29 septembre à Tokyo)

L'affrontement entre les deux conquérants à la première place de la poule D a été d'une intensité physique inégalée dans ce Mondial. Les Gallois avaient pris le score en première mi-temps mais les Australiens sont bien revenus, perdant même d'un petit point à 10 minutes de la fin. Pour graduer le niveau de ce deuxième plus beau match, et le dévouement défensif gallois, il n'y a qu'a constater l'activité du trentenaire Alun Wyn Jones et ses 25 plaquages. Tipuric et Navidi en ont réalisé 17 chacun.

1. Angleterre - Nouvelle-Zélande (Demi-finale : 26 octobre à Yokohama)

"Le match du siècle", voilà comment les experts du rugby qualifiaient ce match. La meilleure équipe du moment contre la nation phare du rugby mondial, les meilleurs joueurs du monde contre les autres meilleurs joueurs du monde. Tout le monde attendait ce match, et personne n'a été déçu. La performance anglaise a été telle qu'elle a réduit les Blacks a une équipe moyenne. Alors que cette même équipe avait battu les champions du monde 2019 quelques semaines plutôt. Une sorte de finale avant l'heure se jouait à Yokohama et les Anglais se sont imposés 19-7.