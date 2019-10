100. C'est un chiffre qui donne le vertige. Le deuxième ligne Samuel Whitelock a décroché sa centième victoire avec les All Blacks, après celle de ce dimanche face à la Namibie (71-9). Il entre donc dans le cercle très fermé des joueurs néo-zélandais comptant cent victoire ou plus à leur tableau de chasse. Avec Richie McCaw (131), Keven Mealamu (114), Kieran Read (105) et Tony Woodcock (102), ils sont les seuls néo-zélandais à détenir ce record incroyable de cent matchs gagnés. A titre de comparaison, le premier non All-Blacks de ce classement est Georges Gregan avec 93 victoires, tandis que le premier joueur français n'est autre que Fabien Pelous avec 79 matchs internationaux gagnés.

Après avoir atteint les 100 victoires, Sam Whitelock pourrait devenir encore plus grand, encore plus légendaire en battant un autre record. Avec 17 matchs de Coupe du Monde où il en est sorti vainqueur jusqu'à présent, il se hisse sur la troisième marche du podium des joueurs en ayant gagnés le plus derrière McCaw (20) et Mealamu (19). S'il participe à toutes les rencontres de cette Coupe du Monde et que les All-Blacks remportent le titre, il deviendra le joueur ayant gagné le plus de matchs (21) en Coupe du monde de toute l'histoire du rugby devant Richie McCaw.