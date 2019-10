Avant même les premiers vents du monstrueux Hagibis, la nuit de mercredi à jeudi fût mouvementée pour le groupe France. "Crunch", pas "Crunch" ? Délocalisé ou non à Oita, ville de l’ile de Kyushu moins exposée à la fureur du typhon ? À huis clos ? Le verdict est finalement tombé jeudi à midi, heure japonaise, par la voix d’Alan Gilpin, le directeur de la compétition. France – Angleterre ne se jouera pas, ni à Oita ni nulle part ailleurs. En conséquence, l’agenda des Bleus s’en trouve quelque peu modifié.

D’abord avec l’annulation du départ prévu normalement ce jeudi pour le Prince Sakura Tower Hotel de Tokyo, où ils devaient résider jusqu’à dimanche. Une évidence puisque la capitale japonaise et sa région seront les plus durement frappées samedi et il n’y aura donc de Français que les pauvres supporters appelés à rester confinés dans leurs hôtels de la mégalopole nippone.

COUPE DU MONDE 2019 - France Guilhem Guirado - Yoann HugetIcon Sport

Restait alors à trouver en catastrophe un nouveau lieu d’accueil et la logique s’est tournée vers Oita, là-même où la France jouera son quart de finale le week-end prochain, très vraisemblablement contre le pays de Galles. Un trajet effectué par deux bus qui ont pris la route vers 13 heures depuis Kumamoto (où ils étaient basés depuis le 23 septembre), située à environ 140 kilomètres à l’Ouest. Un trajet de trois heures dont on retrouve quelques bribes sur des vidéos postées sur les comptes Instragram des joueurs, parmi lesquels le deuxième ligne Bernard Le Roux.

Un emploi du temps à réinventer pour ce week-end

Pour l’heure, le programme des Bleus pour les prochains jours demeure très flou. Avant de monter dans leur bus, joueurs et staff ont eu pour consigne de ne pas s’exprimer sur l’annulation du "Crunch" et ses conséquences. À défaut de pouvoir se tester une dernière fois contre un cador mondial avant les quarts, le XV de France aura trois jours de plus pour préparer son match face au pays de Galles, puisque seul un nouvel exploit retentissent de l’Uruguay dimanche à Kumamoto peut désormais modifier l’affiche.

Reste à savoir désormais comment les partenaires de Guilhem Guirado vont occuper leur week-end sans match. Un programme devrait être rapidement proposé à World Rugby, le temps que l’ensemble du groupe prenne ses quartiers dans leur nouvel hôtel et se pose pour y réfléchir. Selon nos informations, rien n’était encore fixé ce jeudi en fin d’après-midi.