"C'est une énorme responsabilité et une formidable opportunité d'avoir la chance de promouvoir ce sport, de le faire croître", a admis le sélectionneur néo-zélandais du Japon, Jamie Joseph. Preuve de l'engouement suscité dans le premier pays asiatique à organiser un Mondial de rugby, une bonne centaine de journalistes étaient présents pour l'annonce du XV de départ des 'Brave Blossoms' face à la Russie. "Je suis tellement nerveux que j'ai fait toutes sortes d'erreurs à l'entraînement. Il y a tellement de monde et de caméras... mais je suis très fier d'être à la Coupe du monde et d'être capitaine du Japon", a assuré Michael Leitch, troisième ligne et capitaine du Japon, 30 ans, qui, après deux Coupes du monde et plus de 50 sélections, n'est plus un bleu.

Dixième nation mondiale, les 'Brave Blossoms' rêvent d'accéder pour la première fois aux quarts de finale. Ce qui passe bien sûr par un succès sur les Russes. Puis il faudra battre les Samoa et l'Ecosse pour espérer terminer à la deuxième place de la poule A derrière l'Irlande qui semble intouchable. L'objectif des Russes est plus réduit. Présents pour la deuxième fois en Coupe du monde (après 2011) et qualifiés pour l'édition 2019 grâce aux disqualifications de l'Espagne, de la Roumanie et de la Belgique, coupables d'avoir aligné des joueurs non éligibles lors des éliminatoires (zone Europe), ils visent un premier succès.

"Avec des équipes aussi structurées et organisées que le Japon, il faut créer un peu de chaos pour les pousser à penser par eux-mêmes", a confié à l'AFP le sélectionneur Lyn Jones, qui rêve d'offrir à la Russie une première victoire en Coupe du monde. "On a un plan. Nous avons une formule, je pense qu'on peut aller défier le Japon et lui rendre la vie aussi compliquée que possible", assure-t-il.