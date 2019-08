"L'équipe s'est fixée pour objectif de figurer dans le top huit pour la première fois de l'histoire du rugby japonais", a annoncé Joseph aux journalistes. Pour cela, le Japon pourra notamment compter sur Michael Leitch, son emblématique capitaine, de retour de blessure. Lors du Mondial 2015, les Japonais, alors entrainés par Eddie Jones, s'étaient illustrés en remportant trois matches, dont une étonnante victoire face à l'Afrique du sud (34-32). Pour cette Coupe du monde, "le staff et les joueurs se donneront à 150%. Est-ce que cela suffira, seul le temps le dira", a déclaré Joseph.

"Notre jeu est basé sur la vitesse, les compétences et la structure", a ajouté l'ancien All Black. "Mais la principale différence cette année est que nous sommes suffisamment en forme pour mettre ce jeu en place. Nous nous entraînons à un niveau d'intensité 25% plus élevé que nos matches - je pense que c'est notre arme principale". Le Japon fera son entrée dans la Coupe du monde en affrontant la Russie lors du match d'ouverture de la compétition le 20 septembre à Tokyo. Actuellement 9es de la hiérarchie mondiale du rugby, les Japonais figurent dans le groupe A qui comprend, outre la Russie, l'Irlande, l'Ecosse et les Samoa.

Le groupe de 31 joueurs

Avants (18) : Keita Inagaki, Yusuke Kizu, Koo Ji-won, Isileli Nakajima, Asaeli Ai Valu, Takuya Kitade, Atsushi Sakata, Shota Horie, Luke Thompson, Wimpie van der Walt, Uwe Helu, James Moore, Hendrik Tui, Yoshitaka Tokunaga, Michael Leitch (captain), Pieter Labuschagne, Kazuki Himeno, Amanaki Mafi

Arrières (13) : Kaito Shigeno, Fumiaki Tanaka, Yutaka Nagare, Yu Tamura, Rikiya Matsuda, Kenki Fukuoka, Ataata Moeakiola, Lomano Lemeki, William Tupou, Ryoto Nakamura, Timothy Lafaele, Kotaro Matsushima, Ryohei Yamanaka.