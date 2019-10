Canada, Namibie, logique me direz-vous, mais Irlande et Afrique du Sud, ça c'est fort. Aucune de ces équipes n'a réussi à talonner un ballon dans son camp lorsque Aaron Smith ou TJ Perenera a introduit. Sur les trente mêlées disputées, les Blacks ont remporté chacune d'entre elles. Moody, Taylor, Laulala, Retallick, Whitelock, Savea, Cane, Read et consorts semblent imbattables lorsque l'introduction est en leur faveur : 6/6 contre l'Irlande, 9/9 contre la Namibie, 7/7 contre le Canada et 8/8 contre l'Afrique du Sud (30/30). Avec 902 kilos (par rapport à la composition de ce samedi), la Nouvelle-Zélande n'est pas le plus lourd pack du Mondial, mais sera tout de même plus lourd que celui de son adversaire anglais, de dix-neuf kilos exactement.

En dehors de cette statistique du Mondial 2019, se cache un chiffre encore plus fou. Sur les 129 dernières mêlées introduction néo-zélandaise, les Blacks en ont remporté : 129. La dernière en date que les hommes de Kieran Read ont perdu remonte au samedi 16 juin 2018 face... aux Bleus. La mêlée bleue de ce jour-là était composée de Priso, Atonio, Chat, Le Roux, Maestri, Babillot, Galletier et Gourdon.