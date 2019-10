Le Français Jérôme Garcès arbitrera la finale de la Coupe du monde 2019 entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, ce samedi 2 novembre à Yokohama. Il sera assisté de Romain Poite (France) et Ben O'Keeffe (Nouvelle-Zélande) sur le terrain, l'autre néo-zélandais Ben Skeen sera chargé de l'arbitrage vidéo. Avec cette désignation et ses 46 ans révolus (24 octobre 1973), le Palois entre dans l'Histoire du rugby mondial puisqu'il devient le plus vieil arbitre à officier pour un tel match.

Lors de la finale de 1987, Kerry Fitzgerald, arbitre australien, a été le premier à arbitrer une finale de Coupe du monde. La Nouvelle-Zélande s'était alors imposée contre la France (29-9). Né en 1948, il avait 39 ans ce 20 juin 1987. Puis, le 2 novembre 1991, l'arbitre gallois Derek Bevan a lui arbitré Angleterre / Australie à 44 ans. Les Anglais s'étaient inclinés 12 à 6 ce samedi. C'est ensuite l'Anglais Ed Morisson au sifflet en 1995 lors de l'historique finale à Johannesburg, âgé alors de 40 ans. Victoire des locaux contre les All Blacks en prolongations.

André Watson était l'arbitre central pour deux finales consécutives. Toujours seul détenteur de ce record, le sud-africain était le patron des matchs en 1999 mais aussi en 2003 où il avait soufflé ses 45 bougies. Sa première finale fut remporté par l'Australie aux dépens de la France et en 2003, Sir Wilkinson offrait le titre aux siens d'un drop salvateur en deuxième mi-temps de prolongations contre l'Australie. Lors de l'édition France 2007, c'est l'Irlandais Alain Rolland et ses 41 ans qui a sifflé le coup d'envoi d'Angleterre - Afrique du Sud (6 à 15).

Coupe du monde 2011 - Craig Joubert, arbitre de la finale Nouvelle-Zélande-FranceIcon Sport

Pour celle de 2011 au pays du rugby, les Français se rappellent bien de l'arbitre du jour. Le Sud-africain Craig Joubert, 33 ans lors de cette finale, est, jusqu'à aujourd'hui, l'arbitre le plus jeune de l'Histoire de ce "Webb Ellis Trophy" au sifflet du match suprême. La Nouvelle-Zélande avait vaincu les Bleus 8 à 7. Enfin en 2015, c'est le Gallois Nigel Owens qui jugeait la rencontre entre les Blacks et les Wallabies âgé de 44 ans. Victoire néo-zélandaise 34 à 17.

Par Tristan Failler