Scully et Eric Fry avaient participé aux éditions 2011 et 2015 alors que Thretton Palamo était devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du monde en 2007. Il avait ensuite disputé l'édition 2015 avec les US Eagles. Trois joueurs ayant participé au tournoi olympique de rugby à VII à Rio de Janeiro en 2016, Nate Augspurger, Martin Iosefo et Ben Pinkelman, font aussi partie de la sélection. Les Américains évolueront dans la poule C en compagnie de l'Angleterre, de la France, de l'Argentine et des Tonga.

Les 31 Américains pour le Mondial 2019

Arrières (13) : Blaine Scully (cap, sans club), Nate Augspurger (San Diego Legion), Marcel Brache (Western Force/AUS), Bryce Campbell (London Irish/ENG), Shaun Davies (Glendale Raptors), Ruben De Haas (Free State Cheetahs/RSA), Will Hooley (Bedford Blues/ENG), Martin Iosefo (USA Sevens), Paul Lasike (Harlequins/ENG), AJ MacGinty (Sale Sharks/ENG), Will Magie (sans club), Thretton Palamo (Houston SaberCats), Mike Te'o (San Diego Legion).

Avants (18) : David Ainu'u (Toulouse/FRA), Malon Al-Jiboori (sans club), Nate Brakeley (Rugby United New York), Nick Civetta (sans club), Cam Dolan (NOLA Gold), Dylan Fawsitt (Rugby United New York), Eric Fry (Vannes/FRA), Hanco Germishuys (Glendale Raptors), James Hilterbrand (Manly Marlins/AUS), Olive Kilifi (Seattle Seawolves), Tony Lamborn (Melbourne Rebels/AUS et Hawke's Bay Magpies/NZL), Titi Lamositele (Saracens/ENG), Ben Landry (Ealing Trailfinders/ENG), Paul Mullen (sans club), Gregory Peterson (Newcastle Falcons/ENG), Ben Pinkelman (USA Sevens), John Quill (Rugby United New York), Joseph Taufete'e (Worcester Warriors/ENG).