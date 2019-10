Une victoire suffira demain au XV de France, face aux Tonga, pour rejoindre l’Angleterre en ¼ de finale de la Coupe du monde. Voilà le principal enseignement, vu de l’hexagone, après la large victoire du XV de la Rose face à l’Argentine de Mario Ledesma (39-10). Elle faisait tant saliver mais l’opposition a finalement tourné court. Réduits à 14 dès la 18e minute de jeu, les Pumas ont peu à peu perdu pied.

Avant de s’éteindre complètement au retour des vestiaires. Les Anglais, dans la gestion pendant la dernière demi-heure, ont passé six essais sur la pelouse du Tokyo Stadium. C’est officiel, ils sont en quarts de finale.

May (9e), Daly (36e), Youngs (40e+2) puis Ford (45e), Nowell (74e) et Cowan-Dickie (80e) ont participé au récital anglais. Parfois fébriles dans le premier acte, à l’image de ce 0% face aux perches d’Owen Farrell en 4 tentatives, les hommes d’Eddie Jones n’ont finalement pas eu à forcer leur talent pour remporter haut la main leur premier test dans ce mondial japonais.

Angleterre - Argentine / Coupe du monde 2019Icon Sport

L’addition aurait pu s’avérer bien plus salée s’ils avaient cherché à exploiter les décalages et surnombres sur les extérieurs, en seconde période. La raison ? Economie d’énergie avant de retrouver la France, dans une semaine, pour le duel qui devrait sans doute déterminer l’identité du premier de la poule C.

L’Argentine s’est sabordée

Le choc annoncé a donc fait flop. La bonne entame de match des Pumas ne fut qu’illusion. Le plaquage haut, sans aucun contrôle, de Lavanini sur Farrell (18e) a anéanti les espoirs argentins. Déjà minces au regard du passif face aux Anglais, jamais battus par l’équipe sud-américaine en Coupe du monde. L’épine s’est rapidement enfoncée, notamment dans les pieds de Benjamin Urdapilleta. L’ouvreur du Castres Olympique, préféré à un Nicolas Sanchez d’ailleurs hors groupe, a souvent failli dans son jeu au pied.

Angleterre - Argentine / Coupe du monde 2019Icon Sport

L’Argentine n’a plus son destin entre ses mains, à la veille de France-Tonga. Sentant poindre le spectre de l’élimination après ce deuxième revers, les Pumas ont perdu leurs nerfs après l’ultime essai anglais, sur la sirène. Comme, déjà, au coup de sifflet final lors de leur entrée en lice contre le France.

La France qui pourrait affronter un XV de la Rose amputé du tracteur Billy Vunipola, samedi prochain. Simple précaution et ou réel pépin, le 3e ligne centre a cédé sa place à la mi-temps après un choc au niveau du genou, en fin de première période. Aux Bleus, maintenant, de faire le boulot. L’Angleterre leur a grandement facilité la tâche.