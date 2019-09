La première mèche a été allumée par le jeune pilier droit japonais Yusuke Kizu (23 ans) en milieu de semaine. Interrogé sur la qualité de la mêlée irlandaise, le joueur des Toyota Verblitz a lâché, sans s’en douter, un missile qui allait faire couler beaucoup d’encre. "Leur pilier gauche a tendance à sortir de l’axe de poussée et les avants insistent ensuite sur son côté". En d’autres termes, il triche. Parce qu’elle visait directement Cian Healy, 92 sélections et plus de 200 matchs au compteur avec le Leinster, l’attaque n’est pas passée inaperçue sur la Green Island.

Elle a même pris d’autres proportions quand le sélectionneur japonais, Jamie Joseph, est venu au secours de son joueur en confirmant plus ou moins ses propos : "Nous allons affronter une mêlée très forte. Oui, parfois, elle ne fait pas les choses dans les règles mais elle est toujours très forte". Il n’en fallait pas plus pour faire réagir Joe Schmidt, son homologue irlandais : "Nous sommes certainement une des équipes, sinon l’équipe la moins pénalisée du rugby international en mêlée. Nous faisons de notre mieux pour rester dans le cadre et nous ne désaxons pas à gauche. Il est clair que les déclarations de Kizu ont été une grande surprise pour nous et elles donneront très certainement à Cian un supplément de motivation pour samedi".

" On tient à être l’équipe la moins sanctionnée "

Une mise au point presque stratégique pour Schmidt, qui en a profité pour mettre la pression sur Angus Gardner, l’arbitre australien de la rencontre qui avait dirigé pays de Galles – Irlande au dernier Tournoi des Six Nations (25-7) : "Clairement, la dernière fois qu’Angus nous a arbitré, cela ne s’est pas bien passé pour nous. On n’avait pas particulièrement bien joué mais on n’avait pas non plus le sentiment d’être dépassé. Si on regarde la mêlée, on poussait bien dans l’axe du pack gallois et quand ils commençaient à partir sur le côté, nous ne recevions aucune pénalité et nous étions au contraire sanctionné, ce qui était terriblement frustrant".

Dans ce contexte, l’ "affaire Healy" était donc malvenue. Elle était encore au cœur des discussions chez les Irlandais au captain run de vendredi. Greg Feek, le responsable de la mêlée verte, en a ainsi remis une couche : "Kizu est l'un des joueurs les plus jeunes de leur groupe. On sait que ça peut être impressionnant d'aller parler devant les journalistes. Et ça nous est arrivé à tous un jour de dire des choses qu'on ne pensait pas vraiment. Cela dit, s'il y a bien quelque chose que Joe a inculqué à l'équipe tout au long de ces années, c'est la discipline. On tient à être l'équipe la moins sanctionnée, c'est pour nous un motif de fierté. D'ailleurs, il faut féliciter les joueurs. Leur implication en termes de discipline est énorme. Ces vingt dernières années, je ne pense pas qu'il y ait une seule équipe qui ait autant travaillé dans ce domaine". Kizu n’étant même pas sur la feuille de match, Healy n’aura pas l’opportunité de montrer à son jeune homologue japonais toute la régularité de ses attitudes en mêlée. Reste qu’il sera certainement un peu plus regardé par Angus Gardner, ce qu’il se serait bien évité.