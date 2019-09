Deux matchs, dix points et globalement, l'étrange impression que rien ne peut arriver à cette équipe d'Angleterre. En rodage face aux Tonga, les titans d'Eddie Jones sont incontestablement montés en puissance face aux Etats-Unis (45-7), arrachant au sélectionneur des Eagles Gary Gold un hommage appuyé : "A Kobe, nous avons pris une leçon de rugby : en conquête, en défense et sur les collisions, on a juste été dépassés par l'Angleterre... Sur ce match, on a quasiment manqué quarante plaquages et, plus généralement, George Ford nous a fait de tout. Il a été exceptionnel."

A l'automne 2019, le demi d'ouverture de Leicester est au sommet de son art, n'a quasiment aucun équivalent sur la planète en matière d'animation offensive et, à l'approche du choc de Tokyo, donne des maux de tête à son sélectionneur. Que va donc faire Eddie Jones face aux Argentins ? Déplacer Owen Farrell au poste de premier centre aux côtés de Manu Tuilagi ? Ou alors sacrifier "Georgie" pour laisser Farrell, le capitaine de la Rose, envoyer Jonathan Joseph et ledit Manu dans les courges argentines ? A la lumière du dernier Angleterre / Etats-Unis, on pencherait plutôt pour la première solution...

Peut-on sacrifier Georgie ?

Assis sur une incroyable dimension physique, un pack qui concasse et une "rush défense" très difficile à percer, le XV de la Rose récupérera surtout face aux Pumas une partie de ses stars : Maro Itoje et George Kruis dans la cage, Ben Youngs à la mêlée, Johnny May sur l'aile et, au milieu du terrain, le "bones collector"(le collectionneur d'os) Manu Tuilagi.

Alors, est-il envisageable qu'une telle équipe, la mieux armée de la compétition avec les All Blacks et les Springboks, puisse mordre la poussière face à l'Argentine mercredi soir à Tokyo ? De notre côté, on dirait volontiers que non. De son côté, Eddie Jones est plus mesuré : "La semaine prochaine, les Argentins joueront leur vie contre nous. Ce sont des gens passionnés, courageux et les battre sera probablement très difficile..." Quoi qu'il se passe à Yokohama, cet Angleterre / Argentine sera l'un des moments forts de cette Coupe du monde. Vivement demain !