La statistique, dévoilée cette semaine par Opta, la référence en matière de données chiffrées dans le sport, est impressionnante, presque incroyable. Depuis le début de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande a disputé trente mêlées avec introduction en sa faveur et n’en a perdu aucune. Mieux - ou pire si on se place du côté des autres nations et notamment de l’Angleterre, qui croisera sa route samedi en demi-finale – les All Blacks n’ont plus perdu un ballon sur leurs mêlées depuis…juin 2018 ! Soit 129, série en cours, où aucun pack n’est parvenu à leur piquer la balle, ou du moins les mettre à la faute.

Les quelques contradicteurs des doubles champions du monde avanceront sûrement l’argument phare sur la supposée bienveillance du corps arbitral en leur faveur. Toujours est-il que la mêlée est, à ce jour, la rampe de lancement la plus fiable des Kiwis, comme l’acquiesce volontiers le sélectionneur Steve Hansen : "Elle reste un des secteurs les plus importants de ce jeu. La notre fonctionne très bien et c’est un domaine sur lequel nous devons continuer de nous appuyer. On en parle peu à l’extérieur mais nous la travaillons énormément. Nous avons dans le staff un des meilleurs spécialistes au monde en la matière. Il a révolutionné ce secteur et n’a jamais arrêté de nous faire évoluer depuis qu’il est là".

Steve Hansen et Mike Cron (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Un challenge pour les avants

Ce grand gourou expert du monstre à seize pattes se nomme Mike Cron (64 ans), dit le "scrum doctor" (docteur en mêlée en anglais), en poste depuis seize ans et qu’Hansen avait convaincu de poursuivre l’aventure après le sacre de 2011. Il est connu pour être un pionnier dans l’apport de la science et des études en biomécanique au service de la mêlée. Inspirant pour bon nombre d’entraîneurs des avants à travers le monde, son travail est loué par l’ensemble du staff neo-zélandais, à l’image de son pendant chez les trois-quarts Ian Foster : "Le rugby a évolué ces dernières années mais une chose ne change pas : la qualité de la conquête reste la première des clés d’un match. Si votre mêlée est performante, alors vous avez déjà de bonnes chances de remporter la partie. Nos avants travaillent très dur dans ce secteur et le travail accompli par Mike est colossal. On est particulièrement fier de notre mêlée"..

Mike Cron terminera sa mission après la Coupe du monde "pour ne pas avoir à coacher les fils des joueurs que je dirigeais il y a seize ans", déclarait-il en juin dernier, après avoir amené la mêlée neo-zélandaise à son apogée ces deux dernières années. Pour lui mais aussi pour eux, les avants All Blacks ont à cœur de boucler cette Coupe du monde sans avoir perdu le moindre ballon sur leurs mêlées : "C’est notre boulot et nous apportons une attention toute particulière à ne pas s’en faire prendre un seul, confirme le talonneur Dane Coles. C’est pour nous un énorme challenge de pouvoir continuer sur cette lancée samedi face aux Anglais, qui ont un pack dominant. Il est clair que tous nos avants devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour y parvenir". Il ne leur resterait alors plus qu’on match pour réaliser quelque chose d’unique dans l’histoire du rugby.