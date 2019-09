Réputés sur leurs arguments traditionnels, les Géorgiens abusaient des utilisations sur des rapports de force à leur avantage mais pas forcément concluants. Face à des Sud-Américains dominés à l'impact, mais contenant malgré tout les ambitions des hommes de Milton Haig, la solution passera par une transformation du jeu idéale, Lasha Khmaladze servira d'une sautée précise l'ailier Alexander Todua pour le premier essai de la rencontre (5-0, 9 ème). De quoi changer de fusil d'épaule ?

Pensez-donc, les Lelos accentuaient leur pression en obtenant de multiples pénalités en mêlée fermée. Sur l'une d'entre elles, Otari Giorgadze sur une poussée orientée, ira dans l'en-but pour valider cette puissance affichée et assumée (12-0, 30 ème). Les Teros n'abdiquaient pas, après une touche captée sur les 22 mètres, une combinaison sublime entre trois-quarts, remise intérieur et décalage tout y passe. Andres Vilaseca file à l'essai pour récompenser un certain état d'esprit et démontrer que les Uruguayens en avaient encore sous la semelle (12-7, 33 ème). Malgré un échec au pied de Felipe Berchesi, l'Uruguay restait en vie face à des Géorgiens manquant d'alternance pour renverser la table sous une forte chaleur à Kumagaya.

Les Géorgiens robustes à souhait

Le scénario du deuxième acte sera la confirmation des forces en présence observées, une conquête directe de qualité et un jeu frontal efficient pour les Géorgiens qui appliquaient les vielles recettes pour écarter définitivement l'Uruguay.