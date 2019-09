Après des débuts prometteurs dans le sillage des avants robustes à souhait à l'image de Jake Polledri très percutant, l'Italie s'assurait un tableau d'affichage dans l'optique d'une ambition assumée. Braam Steyn après une mêlée fermée dominatrice et un départ tout en puissance ouvrira les hostilités (10-0, 8e). La confirmation viendra quelques instants plus tard, après un joli travail des lignes arrières autour de Michele Campagnaro, le jeu se poursuivra dans l'axe et c'est le capitaine Dean Budd en personne qui franchira avec autorité, une ligne défensive nord-américaine plutôt friable pour le coup.

Coupe du monde - Callum Braley (Italie) face au CanadaIcon Sport

Les Canucks réagiront avec volonté et obtiendront de multiples opportunités de scorer. Mais des scories vont parasiter leurs desseins comme l'action de Tyler Ardron qui offre sur un plateau un essai inévitable à son partenaire Matt Heaton, qui cafouillera le cuir à quelques mètres de la ligne sans opposition. Rageant pour les hommes de Kingsley Jones, très remuants sur les ballons de récupération, mais maladroits sur le dernier geste. Tout le contraire, d'Italiens patients et disciplinés pour virer à la pause avec un avantage conséquent (17-0, 40e).

L'Italie en mode crescendo

Face à l'hégémonie italienne en conquête directe, les Canadiens n'ont pu que retarder l'échéance au final. Les hommes de Conor O'Shea, robustes et s'appuyant systématiquement sur des ballons portés afin de concentrer l'adversaire, vont écarter la menace avec vigueur. Nigel Owens accordera un essai de pénalité inévitable à l'heure de jeu, après un maul d'école. Le bonus offensif en poche, le jeu se débridait. Les Canadiens sauveront l'honneur en fin de rencontre avec une réalisation d'Andrew Coe pleine d'envie. Les Azzurri par Mattia Bellini et Matteo Bellini soigneront le goal-average.

L'Italie, avec 10 unités, remplit son contrat. Avant de croiser la route des colosses sud-africains et néo-zélandais, pas une mince affaire. Les Canadiens viseront quant à eux le duel face à la Namibie pour éviter le zéro pointé comme lors de la dernière Coupe du monde.