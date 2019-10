Le match : à sens unique

Adeptes du jeu physique et dominateurs dans les phases de combat, les coéquipiers de Rory Best n'ont même pas pu se reposer sur ses certitudes-là aujourd'hui. Les All Blacks ont obligé leurs adversaires à reculer encore et encore. Aaron Smith profite deux fois d'oublis irlandais avant que Beauden Barrett ne marque un essai identique à celui de finale quatre ans plus tôt. Manquant d'inventivité, Sexton et compagnies ne se risquent pas offensivement. Les Irlandais n'envoient pas à l'aile, par peur de se faire contrer trop rapidement, par peur de reculer, encore. 22-0, les joueurs océaniens prennent déjà le large.

Taylor (Nouvelle-Zélande) contre l'IrlandeIcon Sport

Même application pour les All Blacks aux retour des vestiaires qui enfoncent le clou par Taylor. S'ils ont insisté sur le duel physique en première mi-temps, le jeu au large est de retour. Ils les déplaçent, les épuisent physiquement. Cela se remarque avec les nombreux déchets dans les attaques irlandaises. Et la déferlante continue, un essai toutes les dix minutes (61', 73', 79'). Les statistiques sont équilibrées, mais le réalisme des coéquipiers de Kieran Read assome les Verts. Pour l'honneur, les Irlandais marquent 14 points anecdotiques. Le légendaire Rory Best n'aura pas eu une sortie comme il l'aurait mérité.

Le joueur : Aaron s'immisce

Deux fois, Aaron Smith a sanctionné la défense irlandaise en s'infiltrant filoutement dans l'en-but. Un essai près des poteaux au quart d'heure de jeu. Après un boulevard laissé par l'Irlande pour un joli départ au ras, il ouvre le compteur d'essais de son équipe. Il réitère cinq minutes plus tard. Derrière un ruck Jacob Stockdale veut le plaquer mais hésite. Malin, le demi-de-mêlée se glisse dans un trou de souris et aplatit dans le coin gauche. En dehors de ses deux essais, il a toujours joué juste. En concentrant le fixation de ses avants au centre du terrain, il n'a pas hésité à envoyer au large rapidement voyant que les ailiers irlandais étaient en difficulté défensive.

L'action du match : L'essai de Bridge, 2-6-11 tiercé gagnant

L'essai de George Bridge est une illustration de toute la palette que peuvent proposer les joueurs de Steve Hansen. Dans les trente mètres irlandais, Ardie Savea arrache le ballon et se lance dans la défense. Déséquilibré par Henshaw, il parvient tout de même à passer son ballon dans sa chute pour Dan Coles. Le talonneur remplaçant accélère raffute Keith Earls mais lui aussi chute pour donner une offrande à l'ailier George Bridge qui peut aller aplatir sous les poteaux. Cet essai montre l'aisance technique de ces joueurs et qu'il soit talonneur, troisième ligne ou ailier, le rugby est dans leurs gènes.

La statistique : 4

Une contre-performance rare pour un ailier. Keith Earles, ailier irlandais, n'a avancé que de quatre mètres dans toute la rencontre lorsqu'il avait le ballon. Un chiffre à mettre en relief avec George Bridge et ses 104 mètres. Sevré de ballons, il a passé son temps à défendre (9 plaquages) mais n'a pas pu s'exprimer offensivement. L'attaque irlandaise n'écartait pas sur les ailes, faute à une montée express et en pointe de la défense des Blacks.

La question : Est-ce la fin d'un cycle pour l'Irlande ?

Est-ce la fin d'un cycle pour l'Irlande ? Sondage 2823 vote(s) Oui, place aux jeunes Non, les cadres sont trop importants

Le quinze qui a démarré ce samedi face aux All Blacks avait une moyenne d'âge de 29 ans. Rory Best (37 ans), Cian Healy (32), Peter O'Mahony (30), Conor Murray (30), Jonathan Sexton (34), Keith Earls (32) et Rob Kearney (33), la moitié des joueurs du XV du trèfle ont déja soufflé leurs trente bougies. Bien-sûr, ce sont des cadres et on sait ô combien l'expérience est importante notamment dans de telles compétitions, mais il est évident que la nouvelle génération commence à s'imposer. À l'image des entrants Jordan Larmour ou encore Joey Carbery qui ont réalisé une bonne performance dans cette grande échéance. Mais pour renouveler un cycle, il faut un réservoir de jeunes, une génération future capable de s'imposer en sélections. Réponse dans quatre ans en France ?

Par Tristan Failler