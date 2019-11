Il a été sacré "homme du match", Brodie Retallick, le deuxième ligne des All Blacks a encore livré une partie de titan. Pour cette distinction honorifique, il a réussi à terminer devant la cohorte des "partants" qui auraient eux aussi mérité un coup de projecteur, Kieran Read le capitaine ou Ben Smith, auteur d'un doublé. Mais Brodie Retallick a aussi brillé de mille feux, avec son physique hors norme et son adresse diabolique. Sa passe décisive en chistera pour Joe Moody sur le premier essai en fait foi. Il a porté dix fois le ballon, réussi dix-huit plaquages, parcouru 35 mètres ballon en main. Mais curieusement, il n'a jamais été sollicité en touche.

Il a aussi trouvé le moyen de faire le buzz sur les réseaux sociaux après un incident avec Ross Moriarty. C'est vrai, il lui a donné une sorte de coup de pied dans la tête, sans doute accidentel, en voulant jouer une pénalité rapidement. Les Gallois ont protesté sur le coup, mais les images plaident plutôt en faveur du Néo-Zélandais.

Dans ce Mondial, Retallick n'aura joué que quatre matchs, la phase finale et un seul match de poule contre la Namibie. Il avait passé deux mois à soigner une blessure à une épaule et Hansen avait pris le risque de le sélectionner blessé, mais une fois rétabli, on n'a pas vraiment vu la différence. Le plus incroyable, c'est que Brodie Retallick, n'a que 28 ans. On a l'impression de le voir depuis presque quinze ans. En fait, il a commencé en 2012 juste après le titre mondial de Graham Henry et, sauf rares blessures, Steve Hansen ne s'est jamais privé de lui.

Il compte désormais 81 capes et pourrait bien titiller le record de Richie McCaw en fin de carrière. Une chose est sûre, le deuxième ligne des Chiefs fait partie de ceux qui vont tenir la maison après la série de départs de 2019. On se demande juste s'il va continuer à ce rythme, à déplacer ses 121 kilos comme le ferait une gazelle.