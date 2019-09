Ritchie, lui, ne sera pas dans l'avion dans l'attente d'une consultation avec un spécialiste, a précisé la Fédération écossaise. Le dernier galop d'essai contre la Géorgie, remporté 36 à 9, a laissé des traces puisque quatre autres joueurs ont été touchés mais ils ont tous reçu le feu vert pour partir. Le deuxième ligne Ben Toolis et l'arrière Blair Kinghorn ont ainsi subi des chocs à la tête alors que les deuxièmes lignes Blade Thomson et Jonny Gray ont eu des problèmes tendineux. L'Écosse démarrera sa Coupe du monde le 22 septembre contre l'Irlande, dans une poule A qui comporte également les Samoa, la Russie et le pays hôte de la compétition.