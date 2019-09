Première victoire de la Coupe du monde pour les Écossais. Après avoir subi une lourde défaite face à l'Irlande, le XV du chardon n'avait pas le choix et devait s'imposer face aux Samoa, ce lundi. Mission accomplie pour les coéquipiers de Stuart McInally, larges vainqueurs 34 à 0. Après une première demi-heure assez indigeste, les Écossais ont fait craquer leurs adversaires avec deux essais de Sean Maitland (30e) et Finn Russell (34e), puis un superbe drop Stuart Hogg juste avant la pause. Les joueurs de Gregor Townsend ont ensuite cravaché au retour des vestiaires pour tenter de s'offrir le bonus offensif. Et face à des Samoans très indisciplinés, l'Écosse s'est vu accorder deux essais de pénalités. Les Îliens ont même terminé la rencontre à quatorze après un deuxième carton jaune contre l'ailier Ed Fidow.