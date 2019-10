Ce maillot a un effet "galvanisant" sur l'équipe, a déclaré Kurtley Beale, le seul Aborigène australien de l'équipe actuelle des Wallabies, qui débutera comme arrière contre l'Uruguay (14h15 locales, 05h15 GMT). "Cela nous permet de représenter tous les Australiens, mais surtout les peuples des "Premières nations"" d'Australie, a-t-il dit. "Tout le monde adhère à ce maillot, les joueurs, le staff. En tant que pays, c'est une fidèle représentation et une vraie reconnaissance pour les peuples aborigènes. Ce sera une soirée très spéciale pour toutes les personnes impliquées."

L'entraîneur adjoint Nathan Gray a estimé que le match "entrera dans l'histoire du rugby" avec ce maillot, "un moment très spécial". L'Australie avait déjà porté à deux reprises (Nouvelle-Zélande en 2017 et Angleterre en 2018) un maillot d'inspiration aborigène, mais jamais en Coupe du monde. Pour l'occasion, les motifs imprimés ont été modifiés, représentant de manière plus complète toutes les cultures présentes au sein de l'équipe. Plusieurs joueurs sont en effet originaires des îles du Pacifique, à l'image du centre Matt To'omua, qui a des racines du Samoa.

"Voir un maillot aborigène pour une équipe composée essentiellement de mecs métisses, c'est quelque chose de cool et de différent", a apprécié To'omua, soulignant que le rugby ne devait plus être vu comme un sport réservé à l'élite et aux cols blancs. "Nous avons de la chance d'avoir Kurtley dans l'équipe. Il a partagé avec nous beaucoup d'histoires sur ce que cela signifie et sur la reconnaissance envers ces peuples". Le motif du maillot présente notamment 14 points d'eau, en hommage aux 14 joueurs aux racines aborigènes ayant joué pour la sélection nationale, depuis Cecil Ramali en 1939 jusqu'à Beale aujourd'hui.

Sur le plan purement sportif, l'Australie devrait s'en sortir sans entraves face aux modestes Uruguayens et viser la deuxième place de la poule D après une victoire contre les Fidji (39-21) et une défaite face au pays de Galles (29-25).