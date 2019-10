Sous une pluie battante et des conditions pas forcément évidente, l'Australie a évité le piège en dominant la Géorgie dans la douleur (27-8) dans un match accroché. Les finalistes de 2015 ont fait la différence en seconde période et ont inscrit quatre essais, synonyme de bonus offensif, par Nic White (23e), Marika Koroibete (60e), Jack Dempsey (74e) et Will Genia (78e). En face les Lelos ont sauvé l'honneur grâce à un superbe essai de Todua (68e).

Il n'y avait pas véritablement d'enjeux dans cette rencontre pour les deux équipes. Les Wallabies, déjà qualifiés, voulaient assurer et se rassurer pour ce dernier match de poule. Très en jambe dès le début de la partie, les joueurs de Michael Cheika ont tenté de développer du jeu face à une équipe géorgienne parfaitement en place en défense. Des efforts récompensés en milieu de première mi-temps par l'essai du demi de mêlée Nic White (23e) après une action de plus de 17 phases de jeu.

Un travail d'usure payant des Australiens

Devant à la pause (10-3), il faudra pourtant attendre l'exploit personnel de l'ailier Marika Koroibete (60e) pour débloquer la situation et permettre aux Wallabies de prendre le large face aux joueurs de Milton Haig très courageux dans cette rencontre pour le 15e match de Coupe du monde de Mamuka Gorgodze. Et encore, les Lelos vont réduire l'écart quelques minutes plus tard sur un oubli en défense de To'omua et un gros travail de Khmaladze pour son ailier Todua (68e).

Insuffisant pour faire douter les Australiens. La Géorgie va craquer physiquement en fin de rencontre et encaisser deux nouveaux essais par Jack Dempsey (74e) et Will Genia (78e). Au final, l'Australie s'impose (27-8) avec le point de bonus offensif et prend la tête de la poule D avec 16 points. Les joueurs de Michael Cheika devront attendre le résultat du match Pays de Galles - Uruguay de dimanche (10h15) pour connaitre leur adversaire en quarts de finale. La France ou l'Angleterre...