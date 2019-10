Le match

Que dire de ce match sinon qu'on était bien loin des standards affichés hier dans l'autre demi-finale entre l'Angleterre et les Blacks ? Là et las, toujours à Yokohama, ce fut une guerre de tranchée lors de laquelle les deux équipes se sont rendues coup pour coup, dans un combat acharné où la densité incroyable des Boks a fait des dégâts côté gallois. Malgré un déficit évident de puissance, les Britanniques ont su jouer de leurs atouts, soit une occupation notable et une vaillance à toutes épreuves, pour rester à hauteur de leurs adversaires toute la partie durant.

Et si les Sud-Africains trouvaient la faille par De Allende peu après le retour des vestiaires, les Gallois finissaient par leur répondre grâce à un essai de l'inévitable Josh Adams, à la conclusion d'une action interminable près de la ligne adverse. A 16 à 16 à dix minutes de la fin, les deux équipes s'adonnaient alors à une guerre des nerfs, quand Patchell puis Pollard manquaient chacun leur tour un drop lointain. Mais ce dernier, impérial au pied tout le match, ne tremblait pas au moment d'inscrire la pénalité de la gagne à quelques minutes du terme, de plus de 40 mètres. Les Gallois, épuisés, ne s'en remettraient pas.

La clé du match : la stratégie galloise

Qu'on se le dise, les Gallois peuvent avoir des regrets à l'issue de ce match. Bien que moins puissants et affaiblis par des absences notables (Navidi) ou des blessés rapides dans ce match (Francis, North), les partenaires de Biggar avaient finalement de quoi l'emporter, grâce à une grosse défense et un bon buteur. Il leur était en revanche presque impossible de franchir le rideau défensif des Boks, la faute à un jeu bien trop restrictif, basé sur de l'affrontement et du jeu à une passe, quand les solutions face à un tels pack se trouvent forcément plus au large.

Pourtant, les Gallois n'ont eu de cesse de continuer à jouer ce jeu là, quand, en plus, sa charnière habituellement si décisive était loin d'être inspirée pour cette demi finale. A la fin, les joueurs en rouge ne viennent mourir qu'à trois petits points de la victoire. Il y avait pourtant beaucoup mieux à aller chercher, face à une équipe des Boks qu'on n'avait avait jamais connu si apathique et si peu joueuse dans ce Mondial japonais. N'empêche qu'ils joueront une finale samedi prochain à Tokyo, pour tenter de décrocher pourquoi pas une troisième victoire en coupe du Monde.

Le joueur : Faf de Klerk

Certes il a eu du déchet dans ce match haché, mais alors quelle activité! Face aux Gallois, Faf de Klerk a tout simplement rendu fou ses adversaires, à l'image de Jake Ball, passablement énervé par la fureur et l'envie débordante du petit numéro 9 des Boks. Comme souvent bon dans l'occupation, le joueur de Sale a surtout soulagé son équipe lorsqu'elle était sous pression, et fut d'une agressivité redoutable. A largement remporté son duel face à Gareth Davies.

Coupe du monde 2019 - Faf de Klerk (Afrique du Sud) contre le pays de GallesIcon Sport

La stat : 62% de possession

Voilà qui conforte ce que l'on vous disait précédemment, les Gallois ont eu de quoi faire face aux Boks avec autant de possession. Mais comme souvent dans le rugby moderne, avoir le ballon n'est pas gagner, les équipes procédant souvent par contre aujoud'hui. Et si les vainqueurs du jour n'ont pas vraiment jouer follement leurs ballons de récupération, ils se sont servi d'une vraie efficacité pour scorer à chaque fois qu'ils entraient dans le camp gallois. Franchement pas fringuant, mais terriblement efficace.

La question : les Boks sont-ils capables de renverser les Anglais ?

Très honnêtement, au vu de l'impression très forte que nous ont fait les Anglais face aux Blacks, nous voyons mal ces derniers se faire prendre par l'Afrique du Sud en finale. Car les Boks, en l'absence du dynamiteur Kolbe, ont montré leurs limites dans l'animation du jeu mais aussi dans la gestion du match. Eddie Jones était en tribunes pour analyser tout ça et nul doute que le coach anglais trouvera des solutions pour casser leur ligne de défense si hermétique. Une chose est sure, ce n'est pas en jouant comme aujourd'hui que les Boks prendront le meilleur sur cette équipe anglaise, impressionnante comme rarement.

Les Boks sont-ils capables de renverser les Anglais ? Sondage 2990 vote(s) Oui Non

Par Théo Fondacci