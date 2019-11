Le match

La Nouvelle-Zélande a assuré assez facilement la troisième place de la Coupe du Monde. 40-15, six essais à deux, il n'y eut pas de suspense au cours de cette petite finale très offensive entre deux équipes très remaniées. Le pays de Galles n'a pas fait le poids face au rythme et à la précision des hommes en noir. Leur dernière victoire face aux hommes en noir date de... 1953. Ce match aura aussi marqué les adieux de Steve Hansen, le sélectionneur, mais aussi de Kieran Read, Ben Smith, Sonny Bill Williams et Ryan Crotty.

Les Gallois ont fait ce qu'ils ont pu mais la marche était trop haute pour la "der'" de Warren Gatland.

Le fait

Ce n'est pas nouveau, mais on s'est enthousiasmé devant la qualité de passes des All Blacks. Ce fut flagrant sur le premier essai conclu par le pilier Joe Moody (5e). Après une relance de Beauden Barrett et une fixation, Mo'unga réussit une passe après contact pour Kieran Read, qui récidive pour Brodie Retallick, le deuxième ligne perce plein et champ et sert son pilier d'une petite chistera ciselée. Comment résister à une telle somme de technique individuelle ? On aurait pu citer aussi le "offload" décisif de Sonny Bill Williams pour Crotty juste après la mi-temps.

Le tournant

Il n'y en eu pas vraiment car les Néo-Zélandais ont toujours mené au score. Mais on peut citer le premier essai de Ben Smith (33e), le score n'était que de 14-10, on pensait alors que les Gallois pouvaient revenir. Mais le futur ailier palois réussit une belle course à contresens en échappant à une forêt de défenseurs. A 21-10, l'issue de la rencontre était certaine.

Le plus beau mouvement

L'essai de Moody aurait pu faire l'affaire, mais la limpidité de celui de Beauden Barrett nous a interpellés. Après touche et fixation de Dan Coles, une simple croisée de Aaron Smith pour son arrière et toute la défense galloise est prise à revers. Pureté cristalline... Le pilier droit gallois Dillon Lewis a vraiment fait ses 120 kilos sur ce coup et sa vaine tentative de plaquage.

L'homme du match : Ben Smith

L'ailier des All Blacks a inscrit un doublé pour ses adieux. M. Barnes le priva d'un triplé à cause d'un en-avant préalable de Sony Bill Williams. Ses deux essais ne sont pas le fruit d'un travail collectif très conséquent, il se les est construits quasiment tout seul grâce à ses appuis.

La question : la Nouvelle-Zélande trouvera-t-elle un numéro 8 aussi fort que Kieran Read ?

La Nouvelle-Zélande trouvera-t-elle un numéro 8 aussi fort que Kieran Read, dont c'était la dernière sélection après 127 sélections ? Sans hésiter, nous répondons oui, tant le réservoir de l'archipel paraît inépuisable. Néanmoins il paraît utile de rappeler l'impact immense du natif d'Auckland sur le rugby néo-zélandais, auquel il a grandement participé à son hégémonie sur la planète ovale. Ses prises de balle, son assurance à l'impact et dans le fond du terrain en ont fait longtemps la référence mondiale à son poste de troisième ligne centre, et ce malgré la forte concurrence qui l'entoure.

Coupe du monde 2019 - Kieran Read (Nouvelle-Zélande) après la petite finale contre GallesIcon Sport

"Je suis prêt à partir. C'est le moment", déclarait-il mercredi, tout en digérant petit à petit la sévère élimination en demie contre l'Angleterre. Parmi tous les partants, c'est celui qui manquera le plus à sa sélection, indéniablement.