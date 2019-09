Le match :

Un match à oublier pour les épicuriens de l'ovale, amoureux du beau jeu. Dans des conditions climatiques impropices à la pratique d'un beau rugby, les fautes de main (24) s'accumulent. Le manque de vitesse dans les offensives et un maigre 3-0 écossais sur une pénalité à la demi-heure de jeu laissent présager un ennui morose pour la suite. Puis Finn Russell en décida autrement. D'un caviar de transversale, il pose le ballon dans les bras de Maitland qui n'a plus qu'à aplatir, avant d'attaquer la ligne pour initier le deuxième essai de Greg Laidlaw. Les quatorze plaquage de Ioane à la pause n'auront pas empêcher un clément 20-0 à la pause en faveur du Chardon.

Nul mieux en seconde période, deux essais de pénalité viennent alourdir le score et promettent un bonus vital pour McInally et les siens dans la course à la deuxième place. Les quatorze points des 40 dernières minutes sont la faute d'Ed Fidow. Sur le premier, il écroule un maul puis est sanctionné d'un carton jaune, sur le deuxième il glisse les genou en avant sur Sean Maitland, privé d'un doublé. L'Ecosse, sans trembler mais manquant d'application, se relance et continue d'espérer une qualification.

Le joueur : Laidlaw, perforant et performant

Le demi de mêlée a réalisé une partie de haut vol tant dans la distribution que face aux poteaux. Avec 12 des 34 points écossais, rapide dans les libérations avec un ballon qui semblait glissant, il a mis son équipe dans l'avancée en assurant dans le tir au but (3/3). Pour appuyer sa performance, Laidlaw est l'auteur d'un essai où il rebondit sur Nanaï-Williams pour marquer le deuxième essai de la partie. Deuxième de sa carrière, aussi, en Coupe du monde, le premier datant de 2015 contre.. les Samoa. En prime, il devient le deuxième joueur de l'histoire de son pays à dépasser la barre des 700 points.

Greg Laidlaw (Ecosse) contre les SamoaIcon Sport

Le fait du match : Le drop de Stuart Hogg

37ème minute. Les Ecossais, après leurs deux essais en 5 minutes, dominent la fin du premier acte et sont en pleine confiance. A l'image de leur arrière, Stuart Hogg qui tente un geste de classe, le drop. Placé à 40 mètres des poteaux et 15 mètres de la touche, Stuart Hogg envoie une énorme frappe qui passe entre les poteaux sous les houra d'un Kobe Stadium en ébullition. S'il n'est pas décisif dans le sens où le score était en faveur des Britanniques, un drop de cette distance reste quelque chose d'unique. Et comme il faut un début à tout : Stuart Hogg inscrit le premier drop de sa carrière professionnelle et actualise le dernier drop écossais de cette compétition datant du match Angleterre-Ecosse en 2011 par Dan Parks.

La stat : 0 point

Les Samoa n'ont pas débloqué leur tableau de score durant cette rencontre. Une première après dix-huit matchs pour cette édition 2019, mais surtout c'est la première fois de leur histoire en Coupe du Monde que les joueurs polynésiens ne marquent pas le moindre point.

Le sondage :

Après cette victoire et cinq points acquis, l'Ecosse peut espérer une qualification en quarts de finale. Pour ce faire, les Britanniques devraient disputer une sorte de finale de poule face au Japon le 13 octobre, sauf surprise.

Par Tristan Failler