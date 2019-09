Une simple formalité. 45 points inscrits, 7 encaissés. L’Angleterre s’est promenée, sur la pelouse du Misaki Stadium de Kobe, face à une équipe américaine totalement impuissante et martyrisée en conquête. Dans une partie menée sur un petit rythme, les hommes d’Eddie Jones n’ont mis que six minutes à trouver la faille. Avant de passer six autres essais, sans jamais donner l’impression de forcer. En face, les Eagles n’ont pas existé pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde. Mais ont eu le mérite de sauver l’honneur, après la sirène, sur leur seule occasion de scorer. A 14 contre 15.

