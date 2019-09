Après la défaite contre la Nouvelle-Zélande (23-13), l'Afrique du Sud affronte la Namibie ce samedi au Toyota Stadium. Pour la rencontre le selectionneur a réalisé 13 changements : seul Am et Mapimpi sont titularisés pour ce deuxième match. Le capitaine sera Schalk Brits (38 ans) entouré de Smith et Louw. La charnière sera composé des deux Jantjies tandis que le Montpellierain François Steyn est aligné en premier centre.

Le XV de départ : 15. Gelant, 14. Nkosi, 13. Am, 12. Steyn, 11. Mapimpi; 10. E.Jantjies, 9. H.Jantjies ; 7. Smith, 8. Brits (cap.), 6. Louw ; 5. De Jager, 4. Snyman; 3 Koch, 2 Mbonambi, 1. Mtawarira

Remplaçants : 16. Kitshoff, 17. Du Toit, 18. Etzebeth, 19. Kolisi, 20. Mostert, 21 Reinach, 22. De Allende, 23. Kolbe